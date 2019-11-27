ГлавнаяНовости

Дзагоев - о поражении от «Лудогорца»: «Бывает, когда всё залетает»

сегодня, 15:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Напомним, что ЦСКА проиграл в Болгарии «Лудогорцу» со счетом 1:5.

Бывает, что нужно реабилитироваться перед собой и болельщиками. Постараемся это завтра делать. Проигрывать с таким счетом, как в гостях, не позволительно. Но так бывает. И «Реал» «Барселоне» проигрывал 0:5. Главное — извлечь уроки. Ганчаренко нам сегодня обо всем расскажет, мы приложим все усилия, чтобы устроить реванш.

Бывают такие матчи, когда все залетает. Это был один из них. Ты реализуешь все моменты, которые имеешь. Тут ничего не поделаешь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Талалаев: «Пиво - мальтоза, после матча разрешаем пить игрокам»
Сегодня, 20:18 Комментарии0
Динияр Билялетдинов: «„Локомотиву“ не хватило скорости в игре с „Байером“»
Сегодня, 19:58 Комментарии2
Путин: «Россия сделает всё, чтобы не подвести УЕФА на Евро-2020»
Сегодня, 19:19 Комментарии17
А. Кержаков: «Мне нравится тренерская работа»
Сегодня, 17:48 Комментарии5
Ганчаренко: «Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре»
Сегодня, 15:42 ФотоКомментарии5
Ракицкий - о сборной Украины: «Я там буду лишний»
Сегодня, 15:16 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Зейский
Зейский
   217 / 868
сегодня в 15:41
Бывает, когда и не один раз.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   462 / 868
сегодня в 15:34
Хотя бы не проиграйте.
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 15:28
Завтра надо расквитаться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100