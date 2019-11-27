Дзагоев - о поражении от «Лудогорца»: «Бывает, когда всё залетает»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Напомним, что ЦСКА проиграл в Болгарии «Лудогорцу» со счетом 1:5.

Бывает, что нужно реабилитироваться перед собой и болельщиками. Постараемся это завтра делать. Проигрывать с таким счетом, как в гостях, не позволительно. Но так бывает. И «Реал» «Барселоне» проигрывал 0:5. Главное — извлечь уроки. Ганчаренко нам сегодня обо всем расскажет, мы приложим все усилия, чтобы устроить реванш.

Бывают такие матчи, когда все залетает. Это был один из них. Ты реализуешь все моменты, которые имеешь. Тут ничего не поделаешь.