Глушаков: «Мои ориентиры — трофеи, сборная и еврокубки»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между футболистом и его бывшей женой Дарьей:

Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и наверняка по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом. Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи — какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача — любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас все это близится к своему логическому концу.

Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому решению этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву. Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR -агентство, которое работает невпопад. Кажется, что людей больше, чем в футбольной команде. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками.

Я - футболист. Это дело моей жизни, моя профессия, моя страсть. Сейчас после всего случившегося открыта новая страница моей карьеры. Перезагрузка. Это нелегко, но это новый вызов, а у меня еще вагон сил, энергии и здоровые амбиции. Трофеи, сборная, еврокубки — это мои ориентиры. Насколько они реальны, покажет время. Но я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую.