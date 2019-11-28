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Глушаков: «Мои ориентиры — трофеи, сборная и еврокубки»

сегодня, 17:31

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между футболистом и его бывшей женой Дарьей:

Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и наверняка по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом. Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи — какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача — любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас все это близится к своему логическому концу.

Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому решению этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву. Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR-агентство, которое работает невпопад. Кажется, что людей больше, чем в футбольной команде. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками.

Я - футболист. Это дело моей жизни, моя профессия, моя страсть. Сейчас после всего случившегося открыта новая страница моей карьеры. Перезагрузка. Это нелегко, но это новый вызов, а у меня еще вагон сил, энергии и здоровые амбиции. Трофеи, сборная, еврокубки — это мои ориентиры. Насколько они реальны, покажет время. Но я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую.

Ранее сообщалось, что Глушаков подал в суд на свою бывшую супругу за порочащие его честь и достоинства слова, сказанные Дарьей. 

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Все комментарии
drug01
drug01
   184 / 923
сегодня в 18:23
Надо всё забыть и играть в футбол!
311
311
   591 / 923
сегодня в 18:14
Самогон, баня и промес
Lukajs
Lukajs
   765 / 923
сегодня в 17:58
Из банщика превратился в танцора.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 923
сегодня в 17:55
Удачи Кэп
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   149 / 923
сегодня в 17:44
У настоящего мужика другие ориентиры-родители,семья,дети,внуки.
Трофеи,кубки,грамоты,это семечки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 923
сегодня в 17:40
Удачи и успехов....Этому открытому честному парню...Который своим трудом и талантом выбился из провинции и достиг многого в своей профессии...и чьи заработанные деньги сейчас делят какие то адвокаты..

Удачи парню...!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 923
сегодня в 17:38
...Трофеи, сборная, еврокубки — это мои ориентиры.....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Нельзя так сильно увлекаться фантастикой!!!
Юррыч
Юррыч
   245 / 923
сегодня в 17:36
Как в спартаке уродуют души!!!
Да ладно вам
Да ладно вам
   4 / 923
сегодня в 17:33
Это тебе в пляжный футбол надо.
Cremen
Cremen
   68 / 923
сегодня в 17:33
Дикий истерический смех, Денис из запоя что ли вышел?
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