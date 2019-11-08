Платини намерен отсудить у УЕФА более 7 млн евро

Бывший глава УЕФА Мишель Платини намерен добиться через суд выплаты ему задолженности по зарплате, а также премиальных, «предусмотренных в его контракте».
В общей сложности Платини хочет получить от УЕФА 7,2 миллиона евро.
Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году. В 2015-м француза переизбрали на третий срок, но уже в конце того же года он был отстранен от деятельности из-за обвинений в финансовых махинациях.
Отметим, что минувшим летом Платини был задержан в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года.
18 июня 2019 года задержан в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года и доставлен в Антикоррупционное управление полиции Нантера[. Освобождён около часа ночи после пятнадцатичасового допроса, темой которого стало также и предоставление России права проведения чемпионата 2018 года
18 июня 2019 года задержан в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года и доставлен в Антикоррупционное управление полиции Нантера[. Освобождён около часа ночи после пятнадцатичасового допроса, темой которого стало также и предоставление России права проведения чемпионата 2018 года