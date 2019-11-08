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Платини намерен отсудить у УЕФА более 7 млн евро

вчера, 14:11

Бывший глава УЕФА Мишель Платини намерен добиться через суд выплаты ему задолженности по зарплате, а также премиальных, «предусмотренных в его контракте».

В общей сложности Платини хочет получить от УЕФА 7,2 миллиона евро.

Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году. В 2015-м француза переизбрали на третий срок, но уже в конце того же года он был отстранен от деятельности из-за обвинений в финансовых махинациях.

Отметим, что минувшим летом Платини был задержан в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года.

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Все комментарии
League1
League1
   285 / 946
вчера в 17:23
7 млн евро? Он просто издевается. Для него это копейки. Ему самотрпиновая компания за пять левых золотых мячей меське отстегнула раз в десять больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 16:37
Если невиноват , то пусть платят!!!
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 16:18
Губа не дура!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
вчера в 16:16
Неслабые аппетиты у Мишани;)
Ruslik1982
Ruslik1982
   145 / 946
вчера в 15:36
ничего, Газпром возместит
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 15:15
Отсудить, а 'газпрём' УЕФЕ поможет!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил КЭТиК
   472 / 946
вчера в 15:09
Сам сидит, а денюжки идут.
Кто сидит? Он был задержан, а не арестован.
18 июня 2019 года задержан в рамках расследования обстоятельств предоставления Катару права проведения чемпионата мира 2022 года и доставлен в Антикоррупционное управление полиции Нантера[. Освобождён около часа ночи после пятнадцатичасового допроса, темой которого стало также и предоставление России права проведения чемпионата 2018 года
sihafazatron
sihafazatron ответил КЭТиК
   17 / 946
вчера в 14:28
Сам сидит, а денюжки идут.
Так бы и я посидел)
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
вчера в 14:20
Сам сидит, а денюжки идут.
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