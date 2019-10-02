Бывший президент «Валенсии» хотел похитить человека и получил срок

02 октября 2019, 14:19

Испанская пресса сообщает, что суд приговорил бывшего президента «Валенсии» Хуана Баутисту Солера к двум годам тюремного заключения.

Солер руководил испанским клубом с 2004 по 2008 год, а затем продал свои акции Висенте Сориано. Отмечается, что Солер остался в убытке и недополучил 39 млн евро в процессе купли-продажи.

В 2014 году Солер разработал план похищения Сориано. Вместе с компаньонами он хотел проникнуть в его частный дом и заставить Сориано погасить долг. План был провален, поскольку о намерениях Солера узнала полиция.

Напомним, что недавно Карима Бензема подозревали в причастности к попытке похитить человека.