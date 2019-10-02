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Бывший президент «Валенсии» хотел похитить человека и получил срок

02 октября 2019, 14:19

Испанская пресса сообщает, что суд приговорил бывшего президента «Валенсии» Хуана Баутисту Солера к двум годам тюремного заключения.

Солер руководил испанским клубом с 2004 по 2008 год, а затем продал свои акции Висенте Сориано. Отмечается, что Солер остался в убытке и недополучил 39 млн евро в процессе купли-продажи.

В 2014 году Солер разработал план похищения Сориано. Вместе с компаньонами он хотел проникнуть в его частный дом и заставить Сориано погасить долг. План был провален, поскольку о намерениях Солера узнала полиция.

Напомним, что недавно Карима Бензема подозревали в причастности к попытке похитить человека.

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Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   3 / 797
02 октября в 16:50
Я в курсе...только были в тройке среди всех в Испании а за последние 5 лет из 10-ки вылетели...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   7 / 797
02 октября в 16:30
При чем здесь россияне? Там сейчас украинцев больше, а для них все кто по русски говорит - из России....еще скажи Месси попал под влияние российского криминалитета))...тоже налоги недоплачивает...
Вообще-то Испания сейчас на первом месте в мире среди россиян по покупкам недвижимости, если ты не в курсе... Даже на мейлвру недавно на эту тему заметка была.
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   3 / 797
02 октября в 16:04
При чем здесь россияне? Там сейчас украинцев больше, а для них все кто по русски говорит - из России....еще скажи Месси попал под влияние российского криминалитета))...тоже налоги недоплачивает...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   7 / 797
02 октября в 15:59
Это точно в Европе происходит?)...
Так это Испания, любимое место проживания российских криминальных авторитетов, судя по криминальным новостям, не просто так же, или не просто так все футболисты там пару раз в год в суде бывают по поводу уклонения от налогов)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
02 октября в 15:46
Опрокидывание при сделке на 39 млн в Испании норма ???
И находится под защитой закона???
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   3 / 797
02 октября в 15:45
Это точно в Европе происходит?)...
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
   86 / 797
02 октября в 14:27
Типичная Ла Лига, предыдущий президент Ла Лиги Вильяр сидит за растраты, президент "Валенсии" крадет людей, новый президент "Валенсии", как получается, кидает старого президента на деньги, на Пересе вообще клейма ставить некуда) После этого они еще удивляются, что футболисты Ла Лиги гоняют деньги через офшоры массово, надо удивляться, скорее, как они автомобили в свободное время не угоняют еще))
А что думаешь у Дембеле и Месси травмы?На дело пошли))Это отмазка)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 14:24
Типичная Ла Лига, предыдущий президент Ла Лиги Вильяр сидит за растраты, президент "Валенсии" крадет людей, новый президент "Валенсии", как получается, кидает старого президента на деньги, на Пересе вообще клейма ставить некуда)

После этого они еще удивляются, что футболисты Ла Лиги гоняют деньги через офшоры массово, надо удивляться, скорее, как они автомобили в свободное время не угоняют еще))
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