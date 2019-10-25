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«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

сегодня, 15:26

«Ливерпуль» одержал в пятницу победу в Высоком суде Лондона по иску нынешнего титульного спонсора компании New Balance, что открывает путь к заключению очень выгодного контракта с компанией Nike.

New Balance выступил с иском в связи с предполагаемым отказом клуба выполнить условия контракта на сумму в 40 млн фунтов стерлингов (более 51 млн евро), который истекает в мае 2020 года. Действующий победитель Лиги чемпионов заявил в суде, что нынешний американский спонсор не в состоянии конкурировать с Nike, который предложил мерсисайдцам пятилетний контракт с ежегодными выплатами на сумму в 30 млн фунтов (38,6 млн евро). Это касается прежде всего маркетинга и продажи товаров с маркой «Ливерпуля» за рубежом не менее чем в 6 тыс. магазинах по всему миру, 500 из которых владеет непосредственно Nike. Судья в вынесении вердикта посчитал аргументы именитого футбольного клуба более весомыми, отметив, что в данном случае следует учитывать статус и влияние команды.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа намерен отсудить 8 млн евро у парижского клуба.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
   714 / 885
сегодня в 21:21
Статус команды влияет на решение, ну норм че
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   124 / 885
сегодня в 21:11
О сколько завистников прибежало, вам то что с того что Ливерпуль выиграл судебное заседание? Некоторые из себя еще юристов строят, просто лол.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Kirgudu
   124 / 885
сегодня в 21:09
Скоро в суд побегут чемпионство у сити отбирать,8ики.
А ничего, что это Нью Бэланс подал в суд на Ливерпуль?
azkan
azkan
   146 / 885
сегодня в 20:16
Могли бы и до мая потерпеть.
Возврат части денег наверное все аки будет.
Kirgudu
Kirgudu
   646 / 885
сегодня в 19:05
Скоро в суд побегут чемпионство у сити отбирать,8ики.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   612 / 885
сегодня в 18:27
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       4 / 885
    сегодня в 18:15
    После Скомины я уже ничему не удивляюсь. Аха-ха)
    mangoх12
    mangoх12
       9 / 885
    сегодня в 17:10
    Суд продажный
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       243 / 885
    сегодня в 17:05
    Конкретный кидок
    Armyan4eG
    Armyan4eG
    сегодня в 16:36
    в судебной системе сша думаю невозможно учитывать статус и влияние какой либо из сторон в таких делах...
    цирк.
    "договор дороже денег" ... уже не актуально) в европе.
    NewBalance чёткий и качественный брэнд по сравнению с говNIKE
    MACBARTON
    MACBARTON
       314 / 885
    сегодня в 16:35
    нормальные пацаны на найках)
    Василий 50
    Василий 50
       353 / 885
    сегодня в 16:25
    Деньги огромные.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       197 / 885
    сегодня в 16:23
    "Ливерпуль" может выбирать.
    allemz
    allemz
       22 / 885
    сегодня в 16:07
    Знатное кидалово))
    e1ee
    e1ee
       657 / 885
    сегодня в 16:02
    Мда, "Надежный" партнер ниче не скажешь, который не выполняет контракт. Аргументы разрыва контракта тоже железные конечно.
    L.F.C.
    L.F.C.
       31 / 885
    сегодня в 15:55
    И NB жаль, и Ливерпуль понять можно, доходы от бэланс несопоставимы с найковскими, там вроде самый большой доход от спонсора будет среди всех англ.команд.
    А вообще лучше адика нет.
    dino-hsv
    dino-hsv
       89 / 885
    сегодня в 15:28
    "в данном случае следует учитывать статус и влияние" - прям как в российских судах
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