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Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов

сегодня, 11:04

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.

Футболист уже заплатил 500 тысяч евро, однако свою вину отрицает и подал соответствующую апелляцию. Рамос считает, что он не нарушал закон, и надеется, что штраф будет отменен, а уплаченная сумма возвращена.

Ранее полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок в восемь месяцев за уклонение от уплаты налогов.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил BARCELONA-BEST
   554 / 865
сегодня в 15:21
Пора этот проект жуликов и уклонистов закрывать и построить там зоопарк))
махинатору своему ушастому скажи ахахах
Стеллс
Стеллс
   241 / 865
сегодня в 13:08
Тебасу есть над чем работать.Это ненормально,когда все ведущие игроки судимы за налоги,значит что-то с налогами не так.При подписи Де Лигхта им были озвучены требования получать чистыми,как в Юве.Но Барса должна платить грязными больше,т.к. налоги выше и потом он окажется ещё под судом.Кто пойдёт на такие условия в Ла Лигу?
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 865
сегодня в 12:26
Похоже все футболисты в Испании уклоняются от налогов.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   158 / 865
сегодня в 11:55
Пора этот проект жуликов и уклонистов закрывать и построить там зоопарк))
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   72 / 865
сегодня в 11:50
Презренному уклонисту нужно публично всыпать плетей и отправить на каторжные работы в какие-нибудь рудники, дабы другим неповадно было обворовывать государственную казну... Впрочем, в мадридском рассаднике преступности это явление обычное. Неудивительно, что добропорядочная Каталония хочет отделиться, дабы не кормить этих бездельников, позорящих испанский футбол...
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 11:46
Платил наверное налоги, как "зеня" с пятидесяти тышш за Сутормина.
neomessi
neomessi
   128 / 865
сегодня в 11:30
Хороший составчик собрался.
Роналду , Лео, Модрич, Рамос,
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 11:28
Ехал бы в Россию, там такие налоги, что от них и уклоняться не надо.
Kresi frok
Kresi frok
   333 / 865
сегодня в 11:21
    Gelious
    Gelious ответил Против ЦСКА
       184 / 865
    сегодня в 11:13
    Уклонение от налогов хорошо лечит тюрьма.
    Ну тут-то мелкое нарушение. Когда крутишь десятки миллионов долларов постоянно в обороте, то трудно за всем-всем уследить. Не говоря уже о том, что и сами люди Рамоса (и других предпринимателей) могут что-то не так сделать.Другое дело, что не все идет на следку со следствием, а пытаются скрыть нарушения.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       263 / 865
    сегодня в 11:11
    Уклонение от налогов хорошо лечит тюрьма.
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