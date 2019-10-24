Рамос оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов

сегодня, 11:04

Испанская пресса сообщает, что защитник «Реала» оштрафован на 1 млн евро за уклонение от уплаты налогов в 2012–2014 годах.

Футболист уже заплатил 500 тысяч евро, однако свою вину отрицает и подал соответствующую апелляцию. Рамос считает, что он не нарушал закон, и надеется, что штраф будет отменен, а уплаченная сумма возвращена.

Ранее полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок в восемь месяцев за уклонение от уплаты налогов.