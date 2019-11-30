Слуцкий попрощался с игроками и болельщиками «Витесса» в Инстаграме

, объявивший об отставке с поста главного тренера «Витесса» после поражения от «Херенвена» (2:3), опубликовал прощальный пост в своём аккаунте в Инстаграм.

Всем доброго вечера! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за это время, проведённое мной в «Витессе». Тех, кто любил меня и тех, кто ненавидел. Футбол – это, как правило, чистые эмоции и радость, но иногда футбол – это боль. И острые решения. Одно из таких я принял сегодня!

Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и у меня останутся только тёплые чувства. Я подружился со многими людьми, приобрёл огромный опыт и получил много позитивной энергии. Голландия навсегда останется в моём сердце. Спасибо, и мы остаёмся на связи.

Пока!