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Комличенко: «ЦСКА до последнего пытался договориться с „Младой“»

сегодня, 16:09

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.

Сколько все длилось? Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.

Несерьезно? Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там и вернешься расстроенный, немотивированный».

Когда узнал о срыве сделки? 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, все. И так огромную скидку сделали, извините».

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
   51 / 866
сегодня в 17:02
Ну посмотрим, что зимой будет. Надеюсь возьмут именно ЦФ, причём типа Хеске
ДАША Д
ДАША Д
   161 / 866
сегодня в 16:50
ЦСКА слишком переторговался.
VIPded
VIPded
   75 / 866
сегодня в 16:49
Истина где-то посередине...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 866
сегодня в 16:21
Не может даже забивной игрок из 7-й команды 264-го по силе чемпионата стоить больших денег..
ЦСКА что то перемудрили пытаясь резко сменить покупку на аренду...И остались без напа...
Ну почти без напа....Чалов иногда забивает....По високосным годам...)))
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 16:16
Сумма наверное неподъёмная была.
pam06
pam06
   10 / 866
сегодня в 16:14
Не рассчитали маленько... Это только для Зенита все по 50. Остальные на общих основаниях!
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