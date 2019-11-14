Комличенко: «ЦСКА до последнего пытался договориться с „Младой“»

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА .

Сколько все длилось? Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.

Несерьезно? Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там и вернешься расстроенный, немотивированный».