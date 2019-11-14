Комличенко: «ЦСКА до последнего пытался договориться с „Младой“»

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.
Сколько все длилось? Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.
Несерьезно? Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там и вернешься расстроенный, немотивированный».
Когда узнал о срыве сделки? 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, все. И так огромную скидку сделали, извините».
ЦСКА что то перемудрили пытаясь резко сменить покупку на аренду...И остались без напа...
Ну почти без напа....Чалов иногда забивает....По високосным годам...)))
ЦСКА что то перемудрили пытаясь резко сменить покупку на аренду...И остались без напа...
Ну почти без напа....Чалов иногда забивает....По високосным годам...)))