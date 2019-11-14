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Комличенко: «Черчесов удивился: „Почему не перешел никуда?“»

сегодня, 16:51

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о том, какие советы ему давал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Черчесов удивился: «Почему не перешел никуда? Надо развиваться, переходить в сильную лигу или команду». Я ответил, что ждал до последнего.

Пожелания Черчесова? Улучшить мобильность, агрессивность, работу в штрафной. Когда вернулся во «Младу», Вебер согласился с этими пунктами и добавил что-то от себя. На тренировках я стал неуступчивее, больше бороться, доводил до автоматизма — и как мог переносил в игру.

Черчесов и Ромащенко много работают с игроками персонально. Когда приезжаю, садимся и общаемся, обсуждаем мою игру. Очень полезная информация, взгляд со стороны, который всегда дает большой толчок. Раз меня снова вызвали, значит, сдвиги видят. Ну да, выстрелил в том сезоне, но не хочу останавливаться.

Ранее Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 866
сегодня в 17:29
Ой и перехваливает сам себя а в действительности кот в мешке, не просто так армейцы предложили вариант с арендой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 866
сегодня в 17:10
Хотел перейти, но попал на хитроопого гинера...
Big krendel
Big krendel
   34 / 866
сегодня в 17:04
Значит никому не нужен. Поэтому не перешел.
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