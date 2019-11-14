Комличенко: «Черчесов удивился: „Почему не перешел никуда?“»

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России рассказал о том, какие советы ему давал главный тренер национальной команды .

Черчесов удивился: «Почему не перешел никуда? Надо развиваться, переходить в сильную лигу или команду». Я ответил, что ждал до последнего.

Пожелания Черчесова? Улучшить мобильность, агрессивность, работу в штрафной. Когда вернулся во «Младу», Вебер согласился с этими пунктами и добавил что-то от себя. На тренировках я стал неуступчивее, больше бороться, доводил до автоматизма — и как мог переносил в игру.

Черчесов и Ромащенко много работают с игроками персонально. Когда приезжаю, садимся и общаемся, обсуждаем мою игру. Очень полезная информация, взгляд со стороны, который всегда дает большой толчок. Раз меня снова вызвали, значит, сдвиги видят. Ну да, выстрелил в том сезоне, но не хочу останавливаться.