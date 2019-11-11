Слуцкий: «Поначалу обо мне говорили: „Кто этот глупый кричащий человек?“»

Главный тренер «Витесса» рассказал о тренировочном процессе в команде и взаимоотношениях с игроками.

Я часто просто стою и наблюдаю на тренировках? Знаете, это не всегда так. Думаю, тут дело в разновидности тренировки. Порой могу два часа кричать без остановки. Зависит от того, сколько дней остается до матча. Чем ближе к дате игры, тем больше я запасаю энергию, чтобы выплеснуть её во время игры и помочь команде.

Это трудно объяснить, но в работе я действительно требовательный тренер. Во время матчей и в перерывах я кардинально отличаюсь от самого себя. Поначалу все были в шоке, говорили: «Кто это? Где наш тренер? Пожалуйста, верните нашего нормального тренера! Кто этот глупый кричащий человек?» Но думаю, сейчас игроки привыкли. Когда работаешь с умными футболистами, можно шутить, чтобы объяснить какие-то важные моменты. Например, если у кого-то лишний вес и я пошучу над ним, сравнив с собой, то умный футболист всё поймёт.