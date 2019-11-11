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Слуцкий: «Поначалу обо мне говорили: „Кто этот глупый кричащий человек?“»

вчера, 19:43

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о тренировочном процессе в команде и взаимоотношениях с игроками.

Я часто просто стою и наблюдаю на тренировках? Знаете, это не всегда так. Думаю, тут дело в разновидности тренировки. Порой могу два часа кричать без остановки. Зависит от того, сколько дней остается до матча. Чем ближе к дате игры, тем больше я запасаю энергию, чтобы выплеснуть её во время игры и помочь команде. 

Это трудно объяснить, но в работе я действительно требовательный тренер. Во время матчей и в перерывах я кардинально отличаюсь от самого себя. Поначалу все были в шоке, говорили: «Кто это? Где наш тренер? Пожалуйста, верните нашего нормального тренера! Кто этот глупый кричащий человек?» Но думаю, сейчас игроки привыкли. Когда работаешь с умными футболистами, можно шутить, чтобы объяснить какие-то важные моменты. Например, если у кого-то лишний вес и я пошучу над ним, сравнив с собой, то умный футболист всё поймёт.

Напомним, что в последнее время дела у команды Слуцкого не ладятся. «Витесс» потерпел третье поражение подряд в Эредивизие.

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Все комментарии
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   788 / 933
вчера в 23:46
С тех пор ничего не изменилось
морозз
морозз
   42 / 933
вчера в 21:11
Один из лучших специалистов футбольной России, красавчик!
порт
порт
   459 / 933
вчера в 20:35
По начали говорили так, а сейчас возмущаются по поводу съеденных неизвестным всех бутербродов.
pomor 445
pomor 445
   219 / 933
вчера в 20:31
Поначалу все были в шоке, говорили: «Кто это? Где наш тренер? Пожалуйста, верните нашего нормального тренера! Кто этот глупый кричащий человек?» Но думаю, сейчас игроки привыкли.
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Не привыкли, а поняли, что словами дела не исправишь. Так всё запущено и непоправимо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   37 / 933
вчера в 20:14
Чем больше проблем в космосе, тем сильнее голос космонавта). Хотя должно быть иначе по-моему. Или, как говорил лучший менеджер:
"Иди тренеруй!!!"
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 933
вчера в 20:04
Мона плавить начали?)
Raamtvall
Raamtvall
   342 / 933
вчера в 20:02
Человек - существо непритязательное, привыкает ко всему, даже к глупым кричащим жирдяям на скамейке, где должен быть тренер...
Ваня лучший
Ваня лучший
   20 / 933
вчера в 19:53
ЛВС однако остроумный мужик, сам себя подкалывпет
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