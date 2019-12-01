Линделеф поделился мнением о предстоящем матче МЮ против «Астон Виллы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился мыслями о предстоящем матче с «Астон Виллой». Встреча пройдет 1 декабря в рамках 14-го тура АПЛ.
Это будет очень тяжелая игра, и нам нужно быть готовыми к этому и быть в тонусе. Нам следует быть готовыми с самого начала, играть в наш футбол, играть быстро, и, надеюсь, мы сделаем матч очень, очень сложным для соперника и, конечно, возьмем три очка.
Напомним, что на неделе МЮ сыграл с «Астаной» в Лиге Европы и уступил сопернику, несмотря на то, что сумел открыть счет в поединке.