Линделеф поделился мнением о предстоящем матче МЮ против «Астон Виллы»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о предстоящем матче с «Астон Виллой». Встреча пройдет 1 декабря в рамках 14-го тура АПЛ .

Это будет очень тяжелая игра, и нам нужно быть готовыми к этому и быть в тонусе. Нам следует быть готовыми с самого начала, играть в наш футбол, играть быстро, и, надеюсь, мы сделаем матч очень, очень сложным для соперника и, конечно, возьмем три очка.