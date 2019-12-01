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Линделеф поделился мнением о предстоящем матче МЮ против «Астон Виллы»

сегодня, 09:03
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла19:30 Не начался

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился мыслями о предстоящем матче с «Астон Виллой». Встреча пройдет 1 декабря в рамках 14-го тура АПЛ.

Это будет очень тяжелая игра, и нам нужно быть готовыми к этому и быть в тонусе. Нам следует быть готовыми с самого начала, играть в наш футбол, играть быстро, и, надеюсь, мы сделаем матч очень, очень сложным для соперника и, конечно, возьмем три очка.

Напомним, что на неделе МЮ сыграл с «Астаной» в Лиге Европы и уступил сопернику, несмотря на то, что сумел открыть счет в поединке.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   327 / 940
сегодня в 10:03
МЮ - фаворит, но уже не явный.
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