Аджоев: «„Арсенал“ начали уважать в этом сезоне»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА в игре 18-го тура РПЛ :

Когда мы играем против ведущих команд, то все думают, что мы проиграем, но мы обыграли ЦСКА , а до этого «Спартак». Поблагодарил ребят за сегодняшнюю игру, они доказали, что они футболисты с большой буквы. Нас начали уважать в этом сезоне, и это уважение нужно сохранить, что мы успешно делаем.

Мы думаем о трансферной политике, планируются усиления. Я пока не могу сказать, какие именно, но они точно будут.