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Аджоев: «„Арсенал“ начали уважать в этом сезоне»

вчера, 23:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА в игре 18-го тура РПЛ:

Когда мы играем против ведущих команд, то все думают, что мы проиграем, но мы обыграли ЦСКА, а до этого «Спартак». Поблагодарил ребят за сегодняшнюю игру, они доказали, что они футболисты с большой буквы. Нас начали уважать в этом сезоне, и это уважение нужно сохранить, что мы успешно делаем.

Мы думаем о трансферной политике, планируются усиления. Я пока не могу сказать, какие именно, но они точно будут.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   118 / 1022
вчера в 23:17
С победой Арсенал !!!!!!
МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Впервые ЦСКА в Москве обыграли !!!!!!!!!!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   49 / 1022
вчера в 23:11
Арсенал с заслуженной победой!
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