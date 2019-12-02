Дм. Черышев: «Другие футболисты берут пример с Роналду»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев оценил игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду перед церемонией вручения «Золотого мяча».
Заслуживает ли Роналду попасть в тройку? Зная его, зная его отношение к футболу, зная его стиль игры, я понимаю, что все равно к нему приближаются и другие футболисты, более яркие, которые эту яркость начинают демонстрировать в футболе. Выбор уже может выпасть на других игроков. Сейчас есть очень много классных игроков, выступающих в Европе, которые достойны попасть в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Это когда он успел побывать тренером Севильи? 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Это когда он успел побывать тренером Севильи? 🤦♂️🤦♂️🤦♂️