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Дм. Черышев: «Другие футболисты берут пример с Роналду»

сегодня, 21:00

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев оценил игру форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду перед церемонией вручения «Золотого мяча».

Заслуживает ли Роналду попасть в тройку? Зная его, зная его отношение к футболу, зная его стиль игры, я понимаю, что все равно к нему приближаются и другие футболисты, более яркие, которые эту яркость начинают демонстрировать в футболе. Выбор уже может выпасть на других игроков. Сейчас есть очень много классных игроков, выступающих в Европе, которые достойны попасть в тройку претендентов на «Золотой мяч».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   314 / 1014
сегодня в 21:21
Ни о чем.
anfield1984
anfield1984
   143 / 1014
сегодня в 21:14
Я что-то пропустил?

Это когда он успел побывать тренером Севильи? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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