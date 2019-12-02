Дм. Черышев: «Другие футболисты берут пример с Роналду»

Бывший тренер «Севильи» оценил игру форварда «Ювентуса» перед церемонией вручения «Золотого мяча».

Заслуживает ли Роналду попасть в тройку? Зная его, зная его отношение к футболу, зная его стиль игры, я понимаю, что все равно к нему приближаются и другие футболисты, более яркие, которые эту яркость начинают демонстрировать в футболе. Выбор уже может выпасть на других игроков. Сейчас есть очень много классных игроков, выступающих в Европе, которые достойны попасть в тройку претендентов на «Золотой мяч».