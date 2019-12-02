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Черевченко: «В РПЛ нет команд, играющих в позиционной атаке»

вчера, 22:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу в игре 18-го тура РПЛ с ЦСКА:

Готовились к этой игре. В РПЛ мало команд, которые играют в позиционной атаке. Может, нет вообще. ЦСКА тоже лучше играет на контратаках, поэтому отдали мяч сопернику, искали зоны. С Ткачёвым ещё не разговаривал. Говорят, он слышал щелчок. Надеемся, ничего серьёзного. 

Разговаривали с футболистами на тему того, что «армейцы» активнее всего проводят первые 30 минут, что между первыми и вторыми таймами есть разница. У соперника были моменты, они не забили. Нам удавались быстрые атаки, для этого вышел Лесовой, забили свой момент.

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anfield1984
anfield1984
   142 / 1022
вчера в 23:02
Да и контратаку в футболе провести нельзя, два мяча на поле - это нарушение.
anfield1984
anfield1984
   142 / 1022
вчера в 23:00
Хочу открыть секрет Черевченко или Черевченке. Не знаю как правильно.

Нет в футболе такого понятия, как позиционная атака. Есть быстрая и постепенная.
Garrincha58
Garrincha58
   597 / 1022
вчера в 22:35
такой у нас футбол или забросы на нападающих или отдай мяч сопернику чтобы тот ошибся и перехватив начать свою атаку
cska plus
cska plus
   8 / 1022
вчера в 22:20
Молодцы!
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