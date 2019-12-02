Черевченко: «В РПЛ нет команд, играющих в позиционной атаке»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал победу в игре 18-го тура РПЛ с ЦСКА :

Готовились к этой игре. В РПЛ мало команд, которые играют в позиционной атаке. Может, нет вообще. ЦСКА тоже лучше играет на контратаках, поэтому отдали мяч сопернику, искали зоны. С Ткачёвым ещё не разговаривал. Говорят, он слышал щелчок. Надеемся, ничего серьёзного.



Разговаривали с футболистами на тему того, что «армейцы» активнее всего проводят первые 30 минут, что между первыми и вторыми таймами есть разница. У соперника были моменты, они не забили. Нам удавались быстрые атаки, для этого вышел Лесовой, забили свой момент.