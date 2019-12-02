Ганчаренко: «Если ты не забиваешь, то невозможно выиграть»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о поражении «армейцев» от «Арсенала» в матче 18-го тура РПЛ :

Футбол не терпит слов о том, что «хорошо играл», что «не везло». Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут. Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр. Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол.



Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением «Зенита», все смотрятся тяжело. И «Краснодар», и мы, но это не оправдание.



Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит.



Чалов провёл не самый лучший матч? Формально мы можем выпустить другого нападающего — Такума, Бийола. Но проблема в другом: у нас нет полузащитников, которые открываются за спину. Если убрать Чалова, то мы совсем потеряем эту опцию.



Пропущенный гол? Если центральный защитник вклинивается в атаку, то он должен делать точную передачу. Но проблема не только в Магнуссоне, нападающие должны открываться за спину, а мы идём в недодачу. Так что есть вина и группы атаки, которая не помогла Магнуссону своими открываниями.