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Ганчаренко: «Если ты не забиваешь, то невозможно выиграть»

вчера, 22:30
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением о поражении «армейцев» от «Арсенала» в матче 18-го тура РПЛ:

Футбол не терпит слов о том, что «хорошо играл», что «не везло». Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут. Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр. Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол. 

Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением «Зенита», все смотрятся тяжело. И «Краснодар», и мы, но это не оправдание. 

Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит. 

Чалов провёл не самый лучший матч? Формально мы можем выпустить другого нападающего — Такума, Бийола. Но проблема в другом: у нас нет полузащитников, которые открываются за спину. Если убрать Чалова, то мы совсем потеряем эту опцию. 

Пропущенный гол? Если центральный защитник вклинивается в атаку, то он должен делать точную передачу. Но проблема не только в Магнуссоне, нападающие должны открываться за спину, а мы идём в недодачу. Так что есть вина и группы атаки, которая не помогла Магнуссону своими открываниями.

Ранее свой комментарий встрече дал наставник «Арсенала» Игорь Черевченко.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   306 / 1022
сегодня в 00:21
Терпение и труд все перетрут.
minai
minai
   359 / 1022
сегодня в 00:17
Он несомненно умён.
Antonchik
Antonchik
   160 / 1022
вчера в 23:23
В ЦСКА лучшая молодежь, лучшие нападающие и лучший менеджмент, звучало не так давно.
RIR68
RIR68
   339 / 1022
вчера в 23:22
красиво говорит.
а по факту: на вид мы в шоколаде, а если принюхаешься...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил drug01
   15 / 1022
вчера в 23:12
Виктору не позавидуешь......терпения!!!! Все будет хорошо!!!!!!
С Витей уже ничего хорошего не будет, так и будет нас колбасить!!!
isamsn
isamsn ответил drug01
   252 / 1022
вчера в 22:56
Виктору не позавидуешь......терпения!!!! Все будет хорошо!!!!!!
К сожалению терпением здесь не отделаться. Нет тренерской мысли и как следствие игры команды...
Footbolista
Footbolista
   4 / 1022
вчера в 22:55
КЭП...
mangoх12
mangoх12
   28 / 1022
вчера в 22:54
В сравнении с Витей этот парень просто отдыхает

isamsn
isamsn
   252 / 1022
вчера в 22:53
Стабильность признак к сожалению не мастерства. Первый тайм владение так сказать инициативой и хаотичная безрезультатная беготня по полю. Ну и как уже стало доброй традицией второй провальный тайм. Ну а потом сетование на молодость и нестабильность. Два года работы тренера уже должны показать динамику развития клуба, но никак не деградацию...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   44 / 1022
вчера в 22:44
ВОУ ВОТ ЭТО ОТКРЫТИЕ! Ганчаренко лучший филосаф футбола 21-го века)))))
drug01
drug01
   218 / 1022
вчера в 22:42
Виктору не позавидуешь......терпения!!!! Все будет хорошо!!!!!!
particular
particular
   10 / 1022
вчера в 22:37
Да, неужели..:)))
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