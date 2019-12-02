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Луценко: «ЦСКА в первом тайме зажал нас»

вчера, 23:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Форвард «Арсенала» Евгений Луценко рассказал о победе над ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

Момент с голом это не наигранная ситуация. ЦСКА проводит много игр, поэтому надо было использовать зоны за спинами защитников. Хотел пробить в этом моменте, но Акинфеев его читал, поэтому решил покатить под удар.

ЦСКА в первом тайме зажал нас, у них хорошие полузащитники. Ничего не получалось. Во втором тайме улучшили игру. Нужно стремиться к тому, чтобы играть так с первых минут. Молодежь получала удовольствие, Лесовой выглядел хорошо.

Для нас чем сложнее, тем лучше. Видимо, лучше концентрация с большими соперниками.

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Свиносеанс
Свиносеанс
   139 / 1022
вчера в 23:12
Арсенал с победой!
CSKA2012
CSKA2012
   827 / 1022
вчера в 23:04
В Дзаге виден класс топ игрока , а остальные это тихий ужас... Наверное синдром 2-го сезона сказывается .
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