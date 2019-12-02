Луценко: «ЦСКА в первом тайме зажал нас»

Форвард «Арсенала» рассказал о победе над ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ .

Момент с голом это не наигранная ситуация. ЦСКА проводит много игр, поэтому надо было использовать зоны за спинами защитников. Хотел пробить в этом моменте, но Акинфеев его читал, поэтому решил покатить под удар.

ЦСКА в первом тайме зажал нас, у них хорошие полузащитники. Ничего не получалось. Во втором тайме улучшили игру. Нужно стремиться к тому, чтобы играть так с первых минут. Молодежь получала удовольствие, Лесовой выглядел хорошо.

Для нас чем сложнее, тем лучше. Видимо, лучше концентрация с большими соперниками.