Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович определился с местом продолжения карьеры, об этом сообщает The Telegraph.
Следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год. После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан «россонери» и уже согласовал с клубом условия контракта.
Ты бы завязывал болеть за безлигочемпионный середняк.
Ты бы завязывал болеть за безлигочемпионный середняк.
Полностью согласен с тобой.
Полностью согласен с тобой.