Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»

сегодня, 12:07

Шведский нападающий определился с местом продолжения карьеры, об этом сообщает The Telegraph.

Следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год. После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан «россонери» и уже согласовал с клубом условия контракта.