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Ибрагимович дал согласие на возвращение в «Милан»

сегодня, 12:07

Шведский нападающий Златан Ибрагимович определился с местом продолжения карьеры, об этом сообщает The Telegraph.

Следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год. После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан «россонери» и уже согласовал с клубом условия контракта.

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Все комментарии
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
   8 / 1024
сегодня в 13:05
Ну теперь ювентус и 2 место не займёт.
d_fincher
d_fincher
   37 / 1024
сегодня в 12:44
Возвращение Короля.
cielo notturno
cielo notturno ответил Князь сажал врагов на посох
   112 / 1024
сегодня в 12:29
В отношении Роналду и его загубленной карьеры в сеньоре особенно согласен.
Ты бы завязывал болеть за безлигочемпионный середняк.
VIPded
VIPded
   87 / 1024
сегодня в 12:29
Ура! Форза, россонери!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил cielo notturno
   4 / 1024
сегодня в 12:26
Ты всегда со мной согласен, просто из-за юношеского максимализма стыдишься это признать. Ахаха)
cielo notturno
cielo notturno ответил Князь сажал врагов на посох
   112 / 1024
сегодня в 12:25
Кто? Ты про Роналду?
Полностью согласен с тобой.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Rheinfall
   4 / 1024
сегодня в 12:19
Не завидуйте. К вам он точно не пойдет, ахаха)
Rheinfall
Rheinfall
   783 / 1024
сегодня в 12:16
зря кузены , зря ...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 1024
сегодня в 12:14
Вот так и зашквариваются на закате, ахаха)
Свиносеанс
Свиносеанс
   125 / 1024
сегодня в 12:10
Завтра передумает.
alex074
alex074
   118 / 1024
сегодня в 12:09
Зря Милан заключает контракт с этим напыщенным индюком...
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