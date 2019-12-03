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Клопп заявил, что ван Дейк заслуживал получить «Золотой мяч»

сегодня, 19:19

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время общения с прессой признал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси заслуженно получил «Золотой мяч». Вместе с тем немецкий специалист отметил, что вручение этой награды защитнику «красных» Вирджилу ван Дейку тоже стало бы правильным решением.

Если говорить о прошлом сезоне, то я, честно говоря, не могу вспомнить более впечатляющего сезона в исполнении защитника.  Так что было бы тоже правильно, если бы Вирджил стал обладателем награды.

Отметим, что в ходе общения с журналистами Клопп также назвал Месси лучшим игроком из тех, что он видел в своей жизни.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   126 / 1028
сегодня в 19:57
Не определился что ли?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 1028
сегодня в 19:50
После скомины ван дырк заслуживает показательной порки. Надеюсь Зальцбург этим и займется, ахаха)
cska plus
cska plus
   7 / 1028
сегодня в 19:43
Гном точно не заслуживает этого приза.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   335 / 1028
сегодня в 19:41
А где полное вью, где Клопп говорит , мол Лео заслужил , за него голосовали и у него нет с этим проблем ?
dimagas2
dimagas2
   137 / 1028
сегодня в 19:36
Гномяра копил 4 года не платив налоги)))
Сп62
Сп62
   282 / 1028
сегодня в 19:25
Просто зациклились на нападающих, которые всегда на виду. Как, ни как голы забивают. Не согласен.
Drakulа
Drakulа
   125 / 1028
сегодня в 19:21
Определись чью зад...цу лизать!
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