Клопп заявил, что ван Дейк заслуживал получить «Золотой мяч»

сегодня, 19:19

Главный тренер «Ливерпуля» во время общения с прессой признал, что форвард «Барселоны» заслуженно получил «Золотой мяч». Вместе с тем немецкий специалист отметил, что вручение этой награды защитнику «красных» тоже стало бы правильным решением.

Если говорить о прошлом сезоне, то я, честно говоря, не могу вспомнить более впечатляющего сезона в исполнении защитника. Так что было бы тоже правильно, если бы Вирджил стал обладателем награды.

Отметим, что в ходе общения с журналистами Клопп также назвал Месси лучшим игроком из тех, что он видел в своей жизни.