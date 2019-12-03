Клопп заявил, что ван Дейк заслуживал получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время общения с прессой признал, что форвард «Барселоны» Лионель Месси заслуженно получил «Золотой мяч». Вместе с тем немецкий специалист отметил, что вручение этой награды защитнику «красных» Вирджилу ван Дейку тоже стало бы правильным решением.
Если говорить о прошлом сезоне, то я, честно говоря, не могу вспомнить более впечатляющего сезона в исполнении защитника. Так что было бы тоже правильно, если бы Вирджил стал обладателем награды.
Отметим, что в ходе общения с журналистами Клопп также назвал Месси лучшим игроком из тех, что он видел в своей жизни.