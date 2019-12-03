Вальдшмидт: «Играть за „Баварию“ было бы чем-то действительно особенным»

Форвард «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт заявил, что хотел бы играть за «Баварию» в будущем, сообщает источник со ссылкой на t-online.
«Бавария» – величайший и самый успешный клуб в Германии. Играть за этот клуб было бы чем-то действительно особенным. Но это тема, о которой я пока особо не задумывался.
Отметим, что «Бавария» может вскоре приобрести другого молодого игрока из чемпионата Германии – Кая Хаверца, выступающего в «Байере».
Два потенциальных сборника в Баварии- отлично.
К истокам надо бы, чтобы не было засилья латино,
иначе идентичность свою совсем в игре потеряют...
Два потенциальных сборника в Баварии- отлично.
К истокам надо бы, чтобы не было засилья латино,
иначе идентичность свою совсем в игре потеряют...