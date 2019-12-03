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Вальдшмидт: «Играть за „Баварию“ было бы чем-то действительно особенным»

сегодня, 21:43

Форвард «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт заявил, что хотел бы играть за «Баварию» в будущем, сообщает источник со ссылкой на t-online.

«Бавария» – величайший и самый успешный клуб в Германии. Играть за этот клуб было бы чем-то действительно особенным. Но это тема, о которой я пока особо не задумывался. 

Отметим, что «Бавария» может вскоре приобрести другого молодого игрока из чемпионата Германии – Кая Хаверца, выступающего в «Байере».

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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   657 / 1023
сегодня в 22:51
Хорошее желание
NAZAR 007
NAZAR 007
   23 / 1023
сегодня в 22:20
Неплохо было бы и того, и другого заграбастать )

Два потенциальных сборника в Баварии- отлично.
К истокам надо бы, чтобы не было засилья латино,
иначе идентичность свою совсем в игре потеряют...
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