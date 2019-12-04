Семак: «У Лунёва нет проблем с алкоголем»

Наставник «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что голкипер команды Андрей Лунёв испытывает проблемы с алкоголем.
Мне было очень забавно и смешно об этом слышать. Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой.
Напомним, что в летом Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Пусть сами сочиняют и сами радуются...
Хотя не вижу чем могут помочь столичной команде фантастические рассказы ...
А их в оправдание своих неудач - уже на книгу насочиняли...)))
...Фарм-клубы...Зенит империя Зла...Дзюба - доктор Зло...Все судьи - болельщики Зенита...И пр..
И чем дольше у "некоторых" будет кризис - тем чаще и невероятный будут эти фантазии..)))
Пусть сами сочиняют и сами радуются...
Хотя не вижу чем могут помочь столичной команде фантастические рассказы ...
А их в оправдание своих неудач - уже на книгу насочиняли...)))
...Фарм-клубы...Зенит империя Зла...Дзюба - доктор Зло...Все судьи - болельщики Зенита...И пр..
И чем дольше у "некоторых" будет кризис - тем чаще и невероятный будут эти фантазии..)))
ахаха, продолжай)
ахаха, продолжай)
Человека задержали утром в 10-11 часов за дебош. В крови обнаружили 0.77 промилле алкоголя - это 3 бутылки пива Балтика 9.
Хорошая команда: Алкаш, Крыса-щипач, Зек-боксер...и все это крышуется...
Человека задержали утром в 10-11 часов за дебош. В крови обнаружили 0.77 промилле алкоголя - это 3 бутылки пива Балтика 9.
Хорошая команда: Алкаш, Крыса-щипач, Зек-боксер...и все это крышуется...