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Семак: «У Лунёва нет проблем с алкоголем»

сегодня, 16:05

Наставник «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что голкипер команды Андрей Лунёв испытывает проблемы с алкоголем.

Мне было очень забавно и смешно об этом слышать. Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой.

Напомним, что в летом Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

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Footbolista
Footbolista
   4 / 1006
сегодня в 17:16
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 1006
сегодня в 16:47
Семаку вообще ни разу не стоит что то говорить в ответ на про-московские придумки-сказки-байки...

Пусть сами сочиняют и сами радуются...
Хотя не вижу чем могут помочь столичной команде фантастические рассказы ...
А их в оправдание своих неудач - уже на книгу насочиняли...)))
...Фарм-клубы...Зенит империя Зла...Дзюба - доктор Зло...Все судьи - болельщики Зенита...И пр..

И чем дольше у "некоторых" будет кризис - тем чаще и невероятный будут эти фантазии..)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   200 / 1006
сегодня в 16:44
с определенным местом жительства ток проблемы у питерцев
Бог солнца
Бог солнца
   463 / 1006
сегодня в 16:36
Лишь бы играл достойно. Остальные факты мало интересны
VIPded
VIPded
   68 / 1006
сегодня в 16:36
Нет проблем с алкоголем. Пошел и купил.)))
Виссарионович
Виссарионович ответил NoKerzhNoParty
   31 / 1006
сегодня в 16:24
Очки сними.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Виссарионович
   234 / 1006
сегодня в 16:20
3 бутылки пива ... пьяный дебош...
ахаха, продолжай)
Виссарионович
Виссарионович
   31 / 1006
сегодня в 16:18
У Лунева нет проблем с алкоголем. Это у алкоголя проблемы с Лунёвым.
Человека задержали утром в 10-11 часов за дебош. В крови обнаружили 0.77 промилле алкоголя - это 3 бутылки пива Балтика 9.

Хорошая команда: Алкаш, Крыса-щипач, Зек-боксер...и все это крышуется...
Бомж немытый
Бомж немытый
   308 / 1006
сегодня в 16:17
Ну конечно. И у Кокорина нет проблем с законом.
sir_Alex
sir_Alex
   80 / 1006
сегодня в 16:16
Да ладно??? 😂😁😆
obana777
obana777
   100 / 1006
сегодня в 16:16
У него нет проблем с алкоголем! Затарился на несколько лет вперед. Зарплата позволяет.
Питер Ман
Питер Ман
   38 / 1006
сегодня в 16:12
Это Федун в пьяном бреду придумал
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