Семак: «У Лунёва нет проблем с алкоголем»

Наставник «Зенита» опроверг слухи о том, что голкипер команды испытывает проблемы с алкоголем.

Мне было очень забавно и смешно об этом слышать. Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой.