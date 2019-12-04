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Семак: «Нас ждёт очень сложный матч против „Динамо“»

сегодня, 13:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо06.12.2019 в 19:30 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче против «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ.

«Динамо» на протяжении шести матчей не знает поражений. Хорошие победы над лидерами нашего футбола. Ждет очень серьезный матч против очень хорошей команды, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч.

Естественно, когда команда набирает очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, футболисты «Динамо» находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас. 

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Все комментарии
kts
kts
   292 / 1001
сегодня в 14:15
«Динамо» на протяжении шести матчей команда последние матчи проводит в четверке защитников
Школьник писал ?? )))))))))))))
Морозовский
Морозовский ответил sn_spb
   9 / 1001
сегодня в 14:13
Вы это Оздоеву расскажите ...
    sn_spb
    sn_spb ответил Морозовский
       95 / 1001
    сегодня в 14:03
    ВАР и судья не оставят шансов "Динамо". ВИП-ложа "проекта" не испортит себе настроение.
    Вы это Оздоеву расскажите ...
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 1001
    сегодня в 13:56
    "А судьи кто?" ©...
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1001
    сегодня в 13:55
    ВАР и судья не оставят шансов "Динамо". ВИП-ложа "проекта" не испортит себе настроение.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       16 / 1001
    сегодня в 13:55
    Динамо судьи тащут, как и вас
    Grey33
    Grey33
       84 / 1001
    сегодня в 13:52
    Как бы оно не играло, победить должен Зенит.
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