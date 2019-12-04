Семак: «Нас ждёт очень сложный матч против „Динамо“»

Наставник «Зенита» рассуждает о предстоящем матче против «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ .

«Динамо» на протяжении шести матчей не знает поражений. Хорошие победы над лидерами нашего футбола. Ждет очень серьезный матч против очень хорошей команды, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч.

Естественно, когда команда набирает очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, футболисты «Динамо» находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас.