Минспорт подпишет соглашение с РФС для организации мероприятий

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что министерство намерено подписать соглашение с РФС для совместной организации массовых футбольных мероприятий.

В следующем году мы хотим подписать соглашение с РФС , и все матчи, все массовые футбольные мероприятия мы будем делать совместно.

Наша задача, чтобы к 2030 году семь миллионов человек занимались самым любимым и массовым видом спорта [футболом].