Минспорт подпишет соглашение с РФС для организации мероприятий

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что министерство намерено подписать соглашение с РФС для совместной организации массовых футбольных мероприятий.
В следующем году мы хотим подписать соглашение с РФС, и все матчи, все массовые футбольные мероприятия мы будем делать совместно.
Наша задача, чтобы к 2030 году семь миллионов человек занимались самым любимым и массовым видом спорта [футболом].
Ранее Павел Колобков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в первую десятку рейтинга ФИФА.