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Минспорт подпишет соглашение с РФС для организации мероприятий

сегодня, 13:27

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что министерство намерено подписать соглашение с РФС для совместной организации массовых футбольных мероприятий. 

В следующем году мы хотим подписать соглашение с РФС, и все матчи, все массовые футбольные мероприятия мы будем делать совместно.

Наша задача, чтобы к 2030 году семь миллионов человек занимались самым любимым и массовым видом спорта [футболом].

Ранее Павел Колобков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в первую десятку рейтинга ФИФА.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 1001
сегодня в 13:39
Воровать будут совместно.
Androshin
Androshin
   42 / 1001
сегодня в 13:34
Очередной грабеж средств.
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