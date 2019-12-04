Коломейцев: «„Локомотив“ может догнать „Зенит“»

Хавбек «Локомотива» рассказал о выступлении «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением, что «Зенит» еще можно догнать в турнирной таблице:

Сравнивать тот и этот год «Локомотива» в Лиге чемпионов не стоит. Прошлый год был попроще в плане команд. Долго не было Лиги чемпионов, поэтому получился такой слабый сезон. В этом году группа была сложнее, но сыграли получше. Когда выступаешь чаще, то приходит опыт и уверенность. Больше понимали свои слабые и сильные стороны. Юрий Павлович после игры с «Байером» особо не стал ничего говорить. Всё и так было понятно.