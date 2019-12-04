Коломейцев: «„Локомотив“ может догнать „Зенит“»

Хавбек «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о выступлении «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением, что «Зенит» еще можно догнать в турнирной таблице:
Сравнивать тот и этот год «Локомотива» в Лиге чемпионов не стоит. Прошлый год был попроще в плане команд. Долго не было Лиги чемпионов, поэтому получился такой слабый сезон. В этом году группа была сложнее, но сыграли получше. Когда выступаешь чаще, то приходит опыт и уверенность. Больше понимали свои слабые и сильные стороны. Юрий Павлович после игры с «Байером» особо не стал ничего говорить. Всё и так было понятно.
Что касается РПЛ, то «Локо» будет стараться догнать «Зенит». Если будем не первыми, то вторыми. Разрыв восемь очков реально сократить. Не сказал бы, что питерцы настолько сильны, что их не догнать. Не согласен с тем, что у «Зенита» самый сильный состав. У нас тоже сильный.
В предыдущем туре «Локомотив» в московском дерби уступил «Динамо».
Сегодня 18:53
Может-то он может, но кто же ему даст?
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Вот именно, кто ж ему даст. Газпром не догонишь. Там все схвачено и за зенит уплачено.
Сегодня 18:53
Может-то он может, но кто же ему даст?
____________________________________
Вот именно, кто ж ему даст. Газпром не догонишь. Там все схвачено и за зенит уплачено.