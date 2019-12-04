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Коломейцев: «„Локомотив“ может догнать „Зенит“»

сегодня, 21:11

Хавбек «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о выступлении «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением, что «Зенит» еще можно догнать в турнирной таблице:

Сравнивать тот и этот год «Локомотива» в Лиге чемпионов не стоит. Прошлый год был попроще в плане команд. Долго не было Лиги чемпионов, поэтому получился такой слабый сезон. В этом году группа была сложнее, но сыграли получше. Когда выступаешь чаще, то приходит опыт и уверенность. Больше понимали свои слабые и сильные стороны. Юрий Павлович после игры с «Байером» особо не стал ничего говорить. Всё и так было понятно.

Что касается РПЛ, то «Локо» будет стараться догнать «Зенит». Если будем не первыми, то вторыми. Разрыв восемь очков реально сократить. Не сказал бы, что питерцы настолько сильны, что их не догнать. Не согласен с тем, что у «Зенита» самый сильный состав. У нас тоже сильный.

В предыдущем туре «Локомотив» в московском дерби уступил «Динамо».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   11 / 1005
сегодня в 23:17
Чемпионом станет команда, занявшая второе место.Первое место по спортивному принципу у нас не разыгрывается.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   124 / 1005
сегодня в 22:57
Может догнать, но не догонит.
Footbolista
Footbolista
   4 / 1005
сегодня в 22:38
Паровоз может догнать и переехать...если газпром рельсы не "заминирует"...
iri13
iri13
   119 / 1005
сегодня в 22:26
Как в том анекдоте..." могу копать, могу и не копать")
Питер Ман
Питер Ман
   50 / 1005
сегодня в 22:15
Нас не догонят!
time out
time out
   66 / 1005
сегодня в 22:14
Leningrad 84

Сегодня 18:53
Может-то он может, но кто же ему даст?
____________________________________

Вот именно, кто ж ему даст. Газпром не догонишь. Там все схвачено и за зенит уплачено.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1005
сегодня в 22:14
Сейчас можно и помечтать, но вот сбудутся ли мечты - это большой вопрос!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   273 / 1005
сегодня в 22:07
Не догонит. Хорошо заметно, что "Зенит" играет с запасом, а "Локомотив" - на пределе возможного. Любой запасной петербуржцев с успехом заменит игрока основы, у москвичей таковых нет.
Leningrad 84
Leningrad 84
   39 / 1005
сегодня в 21:53
Может-то он может, но кто же ему даст?
minai
minai
   348 / 1005
сегодня в 21:46
Не в этом сезоне ..
drug01
drug01
   156 / 1005
сегодня в 21:26
Если подбросит угля в топку!.....
Levadia
Levadia
   333 / 1005
сегодня в 21:13
Догоните,но только в счастливых снах!
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