Друг Слуцкого: «Радикальные изменения в составе - причины неудач Леонида»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров, который является другом экс-наставника «Витесса» , поделился мнением о работе 48-летнего специалиста в «Витессе» и «Халле»:

У «Витесса» и «Халла» много общего: оба клуба были с составами на один-два года. Каждый сезон всё сильно меняется. Но одно отличие было. В «Халле» был очень специфичный руководитель, а в «Витессе» у Леонида Викторовича были рабочие и позитивные взаимоотношения с владельцем – Валерием Ойфом. Ойф не собирался его увольнять. У них были долгие разговоры о футболе, у Валерия всегда было уважение к Слуцкому. Но так или иначе получается, что две неудачи Леонида Викторовича связаны с одними и теми же обстоятельствами: радикальные изменения в составе и так далее. Он показал, что за год способен перестроиться, но всё же не может показать свои лучшие тренерские качества. И при этом нельзя сказать, что его работа в «Витессе» и «Халле» однозначно со знаком минус.



В «Халле» Слуцкий сколотил костяк команды, которая до сих пор держится в Чемпионшипе на среднем уровне. Даже в начале этого сезона там было шесть-семь футболистов, с которыми работал Слуцкий, которых он приглашал. И сейчас, несмотря на грустное прощание с «Витессом», можно сказать, что владелец не прогадал с приглашением Слуцкого.



До этого «Витесс» был шестым, стал пятым — это плюс 750 тысяч евро дохода, к слову. Пребывание Слуцкого оправданно хотя бы этим. Плюс была продажа Караваева, клуб заработал много. Продажа Караваева и его рост – полностью заслуга Слуцкого. Леонид Викторович может занести себе в актив, что улучшил такого игрока, как Эдегор, а это однозначно плюс для репутации.