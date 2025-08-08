Полузащитник «Лестера» Ндиди стал игроком «Бешикташа»

Полузащитник Вилфрид Ндиди перешёл из «Лестера» в «Бешикташ».
Как сообщает официальный сайт турецкой команды, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года с возможностью продления ещё на 1 сезон.
В минувшем сезоне Ндиди сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
Ранее стало известно, что состав «Бешикташа» пополнил защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс.
Что касается Уокера-Питерса, то он в Вест Хэм перешел уже давно....исправить нужно материал
