Полузащитник «Лестера» Ндиди стал игроком «Бешикташа»

вчера, 14:38

Полузащитник перешёл из «Лестера» в «Бешикташ».

Как сообщает официальный сайт турецкой команды, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года с возможностью продления ещё на 1 сезон.

В минувшем сезоне Ндиди сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что состав «Бешикташа» пополнил защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс.