Полузащитник «Лестера» Ндиди стал игроком «Бешикташа»

вчера, 14:38

Полузащитник Вилфрид Ндиди перешёл из «Лестера» в «Бешикташ».

Как сообщает официальный сайт турецкой команды, 28-летний футболист подписал контракт на 3 года с возможностью продления ещё на 1 сезон.

В минувшем сезоне Ндиди сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что состав «Бешикташа» пополнил защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс.

Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:21
Жаль Лестер, последних толковых игроков забирают, а нормальных приобретений нет, кажется сложно им будет в Шипе....
Что касается Уокера-Питерса, то он в Вест Хэм перешел уже давно....исправить нужно материал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 