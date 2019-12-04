Друг Слуцкого: «В Европе Леониду вряд ли предложат сильную команду»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров, который является другом бывшего главного тренера «Витесса» , рассказал свое видение будущего 48-летнего наставника:

Сейчас Слуцкий должен сделать сложный и философский выбор. В Европе ему вряд ли предложат команду, которая по своей философии будет сильно отличаться от «Халла» и «Витесса». Надо понять, хочет он дальше продолжать работать с командами, которые вынуждены продавать игроков, чтобы как-то сводить концы с концами, или следует вернуться в Россию и работать с долгосрочным проектом.