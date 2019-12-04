ГлавнаяНовости

Друг Слуцкого: «В Европе Леониду вряд ли предложат сильную команду»

сегодня, 20:50

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров, который является другом бывшего главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, рассказал свое видение будущего 48-летнего наставника:

Сейчас Слуцкий должен сделать сложный и философский выбор. В Европе ему вряд ли предложат команду, которая по своей философии будет сильно отличаться от «Халла» и «Витесса». Надо понять, хочет он дальше продолжать работать с командами, которые вынуждены продавать игроков, чтобы как-то сводить концы с концами, или следует вернуться в Россию и работать с долгосрочным проектом.

Ранее СМИ сообщили о том, что в услугах Слуцкого заинтересованы «Динамо» и «Рубина».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская о «глушилках»: «Это не вариант, нужно воспитывать аудиторию»
Сегодня, 21:20 Комментарии0
Коломейцев: «„Локомотив“ может догнать „Зенит“»
Сегодня, 21:11 Комментарии4
Империя – зла. Работу с фанатами провалили
Сегодня, 21:02Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
Друг Слуцкого: «Радикальные изменения в составе - причины неудач Леонида»
Сегодня, 21:00 Комментарии1
Игонин: «Тедеско должен получить наказание в соответствии с регламентом»
Сегодня, 19:26 Комментарии10
Рейнгольд: «Дзюба — это Роналду или Месси? Нет, он никакой не герой»
Сегодня, 19:13 Комментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   86 / 1011
сегодня в 21:52
ахахахах, что Халл , что Витесс - команды куда выше по уровню чем тренер которому намутили в них должность по блату))
Леня просто космос, ему только в рпл тренировать))
112910415
112910415
   37 / 1011
сегодня в 21:14
ого !
time out
time out
   67 / 1011
сегодня в 21:02
В Европе, если дадут космонавту другую ракету, то самую задрипанную.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100