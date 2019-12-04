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Рейнгольд: «Дзюба — это Роналду или Месси? Нет, он никакой не герой»

сегодня, 19:13
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о запрете фанату «красно-белых» Валерию Бевзу посещать игры на срок полтора года:

Это беспредел! Что это такое? Если бы он руки распустил, то понимаю, а за мат… У нас сорок тысяч приходят на стадион, и тридцать пять херачат матом. И что теперь? Посадить каждого? Здесь нет никаких оправданий, они неправы, они не имеют права это делать, это беспредельщики. Значит, такие же дебилы сидят и руководят нашим народом, вот и все, что еще говорить? Я на стороне болельщика.

Я предупреждал, что Дзюба никакой не герой, он делает свою работу, Артем получает за это громадные деньги. А то на каждом углу: Дзюба, Дзюба, Дзюба! Я устал от этого. Дзюба — это Роналду или Месси? СМИ виноваты, что из него раздули такого героя. Меня воспитал Симонян, дай Бог ему здоровья, также я играл против Стрельцова, Яшина, были разные поколения футболистов. Но Дзюба почувствовал, что он незаменимый. За что еще получили заслуженных мастеров? За что? А то возомнили из себя.

Мне Артема жалко в том, что он ввязался в войну с болельщиками, он ее заранее проиграл, но есть определенные законы. Ты рот раскрывай, но руки не распускай. А то называет их фашистами, ему надо подумать об этом, надо выбирать выражения. Хулиганье — это хулиганье, но это не фашисты, это другая категория.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответил Scuderia Ferrari
   216 / 1017
сегодня в 20:22
А я вот находился рядом с "виражом", сплошной мат, но не в адрес Дзюбы и никого не задержали. А ты Челси, Челси...
drug01
drug01
   161 / 1017
сегодня в 20:21
Надо спуститься на землю с нашеми героями футбола и меньше трепать языком!
Footbolista
Footbolista ответил Binger
   4 / 1017
сегодня в 20:19
У бомжей мат разрешен только своим..."ленинградским"...
Binger
Binger ответил Ангел неБесГрешен
   48 / 1017
сегодня в 20:18
Эти 40 тысяч знали на что шли, предупреждения на афишах есть. На футбол народ ходит игру смотреть, а не мат слушать...
У свиней на футбол ходят именно из-за мата, футбола там все равно нет.
Да ладно вам
Да ладно вам
   7 / 1017
сегодня в 20:17
Дзюба - это русский Бенуа Педретти.
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   4 / 1017
сегодня в 20:15
А что это меняет с точки зрения закона?)...мат запрещен на публичных мероприятиях...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Footbolista
   17 / 1017
сегодня в 20:14
На концерт Шнура приходит 40 тыс. и один отморозок херачит матом...посадить его?)...
Эти 40 тысяч знали на что шли, предупреждения на афишах есть. На футбол народ ходит игру смотреть, а не мат слушать...
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   4 / 1017
сегодня в 20:12
На концерт Шнура приходит 40 тыс. и один отморозок херачит матом...посадить его?)...
tuman960
tuman960 ответил Сантус
   63 / 1017
сегодня в 20:02
...читаю и х...ю...Народ,а давайте вообще запретим фан движи,пасть на трибуне открывать только по команде сверху,перформанс утверждать в министерстве культуры.Мне понятно только одно...пробуют на зуб эту категорию граждан.Пенсионеры схавали....
на украине именно из фанатов был создан правый сектор и к чему это привело!!!Я не против фанатов,я против заигрывания с ними и за соблюдения правил приличия!!!!
Сантус
Сантус
   132 / 1017
сегодня в 19:58
...читаю и х...ю...Народ,а давайте вообще запретим фан движи,пасть на трибуне открывать только по команде сверху,перформанс утверждать в министерстве культуры.Мне понятно только одно...пробуют на зуб эту категорию граждан.Пенсионеры схавали....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   27 / 1017
сегодня в 19:54
"Ты рот раскрывай, но руки не распускай" и дальше по тексту про фашистов. Тут ветеран от эмоции запутался видимо). Но в остальном верно. Дзюбе завязывать надо и как-то разруливать ситуацию. Это прежде всего в его интересах.
Некакойшенко
Некакойшенко
   60 / 1017
сегодня в 19:53
Дзюба действительно проиграл эту войну заведомо.
Это как сапожник начнёт войну против обуви.
Кому надо , тот поймёт.Кто не помёт, пишите ищо..........
tuman960
tuman960
   63 / 1017
сегодня в 19:47
ДЕД ты идиот!!!!!Рейнгольд я руки не распускаю и даже матом тебя не обзываю!!Всё как ты любишь!!!
311
311
   360 / 1017
сегодня в 19:42
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       50 / 1017
    сегодня в 19:40
    Можно было ограничится штрафом конкретного болельщика, но зачем создавать такой прецедент: чтобы после каждой игры людей на стадионах было всё меньше???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 1017
    сегодня в 19:35
    У нас сорок тысяч приходят на стадион, и тридцать пять херачат матом...

    Тридцать пять - это тысяч или просто тридцать пять отморозков...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       241 / 1017
    сегодня в 19:30
    Старый,ты то куда лезешь?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       241 / 1017
    сегодня в 19:29
    Не фиг давить морально на Дзюбу,каждый раз отлавливать и наказывать.Неуважение к Дзюбе,неуважение к сборной.
    порт
    порт
       371 / 1017
    сегодня в 19:28
    Любое интервью пожилого еврея, начинается со слов- "это беспредел"
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1017
    сегодня в 19:28
    Вот пример 3. И тоже с нашего любимого, дорогого Соккера.
    ☆☆☆☆☆
    Челси» запретил вход на стадион фанатам, оскорблявшим Стерлинга
    10.12.2018, 20:25

    «Челси» выступил с заявлением относительно болельщиков, которые обвиняются в оскорблении по расовому признаку нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча команд в Премьер-Лиге (2:0).

    Четверым фанатам лондонский клуб запретил доступ на стадион на время расследования. Пресс-служба «Челси» сообщила, что клуб готов всячески помогать полиции. Лондонцы осуждают любые проявления дискриминации, считая их «отвратительными».
    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
    Быдлофанов надо отстранять.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1017
    сегодня в 19:26
    Вот пример 2. Это взято с нашего родного сайта.

    Вест Хэм» пожизненно запретил вход на стадион фанатам, выбежавшим на поле
    02.11.2018, 11:06

    Во время матча Кубка Лиги «Вест Хэм» - «Тоттенхэм» двое фанатов хозяев выбежали на поле, после чего были арестованы полицией.

    «Молотобойцы» приняли решение пожизненно запретить нарушителям посещать игры клуба.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1017
    сегодня в 19:24
    Вот пример 1.
    https://www.nba.com/article/2019/03/15/reports-utah-jazz-lifetime-ban-second-fan

    США, НБА. Команда Юта Джаз навсегда запретила фану посещать матчи за то, что он оскорбил игрока соперников Расселла Уэстбрука даже не матом, а словом "мальчик", хотя тот просил его так его не называть.
    ДСА
    ДСА
       192 / 1017
    сегодня в 19:22
    Из-за него фанаты пострадали, он виновник беспредела.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1017
    сегодня в 19:21
    Так во всём мире делают, Валерий Леонидович. Вне зависимости от клубной принадлежности. Я понимаю, что в России тысячи ультрас, но эта "культура" реально опасна для общества.
    STVA 1
    STVA 1
       67 / 1017
    сегодня в 19:20
    Валеру трясет от Артемки)))
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       137 / 1017
    сегодня в 19:17
    Рейнголд проснулся, интересно, эту демагогию он выдал как специалист, или как бывший спартач, особо не знаменитый.
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