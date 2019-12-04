Рейнгольд: «Дзюба — это Роналду или Месси? Нет, он никакой не герой»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о запрете фанату «красно-белых» Валерию Бевзу посещать игры на срок полтора года:
Это беспредел! Что это такое? Если бы он руки распустил, то понимаю, а за мат… У нас сорок тысяч приходят на стадион, и тридцать пять херачат матом. И что теперь? Посадить каждого? Здесь нет никаких оправданий, они неправы, они не имеют права это делать, это беспредельщики. Значит, такие же дебилы сидят и руководят нашим народом, вот и все, что еще говорить? Я на стороне болельщика.
Я предупреждал, что Дзюба никакой не герой, он делает свою работу, Артем получает за это громадные деньги. А то на каждом углу: Дзюба, Дзюба, Дзюба! Я устал от этого. Дзюба — это Роналду или Месси? СМИ виноваты, что из него раздули такого героя. Меня воспитал Симонян, дай Бог ему здоровья, также я играл против Стрельцова, Яшина, были разные поколения футболистов. Но Дзюба почувствовал, что он незаменимый. За что еще получили заслуженных мастеров? За что? А то возомнили из себя.
Мне Артема жалко в том, что он ввязался в войну с болельщиками, он ее заранее проиграл, но есть определенные законы. Ты рот раскрывай, но руки не распускай. А то называет их фашистами, ему надо подумать об этом, надо выбирать выражения. Хулиганье — это хулиганье, но это не фашисты, это другая категория.
Это как сапожник начнёт войну против обуви.
Кому надо , тот поймёт.Кто не помёт, пишите ищо..........
Это как сапожник начнёт войну против обуви.
Кому надо , тот поймёт.Кто не помёт, пишите ищо..........
Тридцать пять - это тысяч или просто тридцать пять отморозков...
Тридцать пять - это тысяч или просто тридцать пять отморозков...
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Челси» запретил вход на стадион фанатам, оскорблявшим Стерлинга
10.12.2018, 20:25
«Челси» выступил с заявлением относительно болельщиков, которые обвиняются в оскорблении по расовому признаку нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча команд в Премьер-Лиге (2:0).
Четверым фанатам лондонский клуб запретил доступ на стадион на время расследования. Пресс-служба «Челси» сообщила, что клуб готов всячески помогать полиции. Лондонцы осуждают любые проявления дискриминации, считая их «отвратительными».
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Быдлофанов надо отстранять.
☆☆☆☆☆
Челси» запретил вход на стадион фанатам, оскорблявшим Стерлинга
10.12.2018, 20:25
«Челси» выступил с заявлением относительно болельщиков, которые обвиняются в оскорблении по расовому признаку нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время матча команд в Премьер-Лиге (2:0).
Четверым фанатам лондонский клуб запретил доступ на стадион на время расследования. Пресс-служба «Челси» сообщила, что клуб готов всячески помогать полиции. Лондонцы осуждают любые проявления дискриминации, считая их «отвратительными».
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Быдлофанов надо отстранять.
Вест Хэм» пожизненно запретил вход на стадион фанатам, выбежавшим на поле
02.11.2018, 11:06
Во время матча Кубка Лиги «Вест Хэм» - «Тоттенхэм» двое фанатов хозяев выбежали на поле, после чего были арестованы полицией.
«Молотобойцы» приняли решение пожизненно запретить нарушителям посещать игры клуба.
Вест Хэм» пожизненно запретил вход на стадион фанатам, выбежавшим на поле
02.11.2018, 11:06
Во время матча Кубка Лиги «Вест Хэм» - «Тоттенхэм» двое фанатов хозяев выбежали на поле, после чего были арестованы полицией.
«Молотобойцы» приняли решение пожизненно запретить нарушителям посещать игры клуба.
https://www.nba.com/article/2019/03/15/reports-utah-jazz-lifetime-ban-second-fan
США, НБА. Команда Юта Джаз навсегда запретила фану посещать матчи за то, что он оскорбил игрока соперников Расселла Уэстбрука даже не матом, а словом "мальчик", хотя тот просил его так его не называть.
https://www.nba.com/article/2019/03/15/reports-utah-jazz-lifetime-ban-second-fan
США, НБА. Команда Юта Джаз навсегда запретила фану посещать матчи за то, что он оскорбил игрока соперников Расселла Уэстбрука даже не матом, а словом "мальчик", хотя тот просил его так его не называть.