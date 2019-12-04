Рейнгольд: «Дзюба — это Роналду или Месси? Нет, он никакой не герой»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о запрете фанату «красно-белых» Валерию Бевзу посещать игры на срок полтора года:

Это беспредел! Что это такое? Если бы он руки распустил, то понимаю, а за мат… У нас сорок тысяч приходят на стадион, и тридцать пять херачат матом. И что теперь? Посадить каждого? Здесь нет никаких оправданий, они неправы, они не имеют права это делать, это беспредельщики. Значит, такие же дебилы сидят и руководят нашим народом, вот и все, что еще говорить? Я на стороне болельщика.

Я предупреждал, что Дзюба никакой не герой, он делает свою работу, Артем получает за это громадные деньги. А то на каждом углу: Дзюба, Дзюба, Дзюба! Я устал от этого. Дзюба — это Роналду или Месси? СМИ виноваты, что из него раздули такого героя. Меня воспитал Симонян, дай Бог ему здоровья, также я играл против Стрельцова, Яшина, были разные поколения футболистов. Но Дзюба почувствовал, что он незаменимый. За что еще получили заслуженных мастеров? За что? А то возомнили из себя.

Мне Артема жалко в том, что он ввязался в войну с болельщиками, он ее заранее проиграл, но есть определенные законы. Ты рот раскрывай, но руки не распускай. А то называет их фашистами, ему надо подумать об этом, надо выбирать выражения. Хулиганье — это хулиганье, но это не фашисты, это другая категория.