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Игонин: «Тедеско должен получить наказание в соответствии с регламентом»

сегодня, 19:26
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин рассказал, нужно ли наказывать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за посещение судейской комнаты:

Есть регламент. То, что по регламенту заслуживает Тедеско, то и должно быть к нему применено. Никакой политики. Это история, связанная с РФС. Там все прописано. Комитетов в РФС много.

Я к Тедеско отношусь как к Тедеско. Он такой и есть. И что мы будем его тут перевоспитывать, что ли? Он молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, как у нас говорится в России, и все будет нормально.

Прыгает же он по технической зоне во время матчей. Может, барьеры ему там поставят, устанет он и не хватит сил потом врываться в судейскую комнату

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   56 / 1017
сегодня в 20:16
Тедеско пора в отставку, хотя нет, он еще свиней до пердива не довел.
leopit
leopit
   88 / 1017
сегодня в 20:05
В чужой монастырь со своим уставом-по-духу настоящий спартач-профедунец!
Footbolista
Footbolista ответил 311
   4 / 1017
сегодня в 20:03
Быстро оборзел игонин...
Levadia
Levadia
   180 / 1017
сегодня в 20:00
Есть нарушение - получи наказание!
GGGringOOO
GGGringOOO
   607 / 1017
сегодня в 19:50
Таки он ворвался или ему разрешили? Или это имеет значение, если только ты относишься к Зениту?
Т34
Т34
   38 / 1017
сегодня в 19:42
Ну накажут Тедеско. Игонин от этого здоровей станет? Мозгов прибавится? Вот она бомжовская натура. Тедеско может быть и перебесится. Привыкнет. А вот Игонин и ему подобные бомжи - никогда. Да и пусть бесятся и брызгают слюной.
311
311
   360 / 1017
сегодня в 19:39
Быстро обрусел Тедеско, вламываться в судейскую у Федуна подсмотрел?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1017
сегодня в 19:32
Забежал в судейскую - штраф или дисква, выпрыгнул из технической зоны - карточка.
Как и всем, впрочем...
kastites
kastites
   85 / 1017
сегодня в 19:27
Депортировать его на родину
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