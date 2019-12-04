Игонин: «Тедеско должен получить наказание в соответствии с регламентом»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин рассказал, нужно ли наказывать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско за посещение судейской комнаты:
Есть регламент. То, что по регламенту заслуживает Тедеско, то и должно быть к нему применено. Никакой политики. Это история, связанная с РФС. Там все прописано. Комитетов в РФС много.
Я к Тедеско отношусь как к Тедеско. Он такой и есть. И что мы будем его тут перевоспитывать, что ли? Он молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, как у нас говорится в России, и все будет нормально.
Прыгает же он по технической зоне во время матчей. Может, барьеры ему там поставят, устанет он и не хватит сил потом врываться в судейскую комнату
Как и всем, впрочем...
Как и всем, впрочем...