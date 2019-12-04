Империя – зла. Работу с фанатами провалили

вчера, 21:02

«Соккер.ру» собирает примеры, которые демонстрируют неудачи по работе с фанатами в РПЛ . А порядок навести давно пора!

Получить по хребту, быть оскорбленным и униженным, или оказаться зажатым в давке может любой посетитель матча РПЛ , особенно если представляет гостевой клуб. Давно стало нормой. Как и ошибки правоохранителей, которые всегда отрицают вину.

Когда форварда «Зенита» Лазовича ударили электрошокером, ОМОН в Нижнем Новгороде отрицал участие даже после медицинского заключения. В РФС тогда грозно обещали наказать полицейского. В результате разбирательства признали виновным… футболиста.

Данко хотел отдать футболку фанату «Зенита», причин бить серба током не было. Но в результате на игрока списали всю вину. Та же история с раздетыми фанатками «Спартака» в Казани. Могли жестко наказать правоохранителей за произвол – женщин оскорбили, превысив полномочия.

Но и тогда было заявлено, что виноваты сами девушки, а полиция действовала «жестко, но в рамках закона». Обе истории показательные, ведь не было ни малейшего смысла бить Лазовича током или раздевать девушек. Годами правоохранители на футболе вне критики – результат расхлебываем в 2019 году.

В Ростове-на-Дону местный ОМОН спровоцировал давку, загнав фанатов под трибуны с закрытыми дверьми. Поскольку вместо стюардов были агрессивные молодые люди в балаклавах, то не обошлось без словесных стычек. А потом в толпу фанатов, среди которых были женщины и подростки, загнали людей с дубинками.

Могли поступить иначе? Легко. Как наказали полицейских? Никак, виноватыми снова выставили строго фанатов. Якобы среди них хотели найти людей, которые использовали пиротехнику. Но эту причину придумали уже после инцидента, болельщикам ничего подобного не сообщали. Горький опыт использовали во благо?

Нет, в Набережных Челнах грубо нарушили правила безопасности, закрыв на ключ фанатов «Спартака» в клетке. Смотрелось дико, как и драка петербургской полиции с фанатами самого «Зенита» в перерыве матча против «Краснодара». Люди вышли покурить, но организаторы отвели слишком мало места, поставив ограждения. Народ пытался подвинуть их, на что среагировала полиция.

В конфликте снова видим неумелое управление толпой, неумение вести переговоры с нетрезвыми людьми – а нанятые за деньги охранники должны это уметь. Вместо погашения конфликта своих со своими увидели попытку драки и очередное нападение на толпу фанатов людей с дубинками. Стоит ли удивляться, что с игрой «Зенита» и «Спартака» тоже не справились?

Люди, которые не следили за ситуацией, должны понимать причину, почему все так возмущаются. Вместо того чтобы избежать конфликта, еще до матча нахватали случайных фанатов «Спартака» – часто не имеющих никакого отношения к ультрас клуба, и всем, кто не согласился признавать вину, выписали вместо 500 рублей штрафа арест на 15 суток.

Если полицейские всегда правы и умеют действовать на футболе грамотно, почему за десятки лет не побороли две основных беды? Почему в РПЛ запрещена пиротехника, но ее полно на трибунах? Выгодно сначала не заметить, как ее таскают на стадионы, а потом вдвойне выгодно выписать штраф за использование – буквально сегодня новые примеры.

Почему в РПЛ годами разрешали оскорблять футболистов, тренеров и целые народы? Потому что лень по-настоящему работать. Никто не хотел никого ловить, особенно своих же, местных. Буквально в этом сезоне Гильерме – вратаря сборной России, оскорбляли по расовому признаку.

Реакции не было, как и в случае с вечным зарядом про зоофилию. Хватает также примеров, когда фанаты, например, «Зенита» выступали против своих футболистов – Широкова, Быстрова или Малкома. Снова в полиции молчали, хотя по закону это отлучение от стадиона на срок от шести месяцев до трех лет.

А вот когда в Сан-Марино оскорбили Дзюбу, то в Санкт-Петербурге нахватали «спартаковцев». Никто не вычислял людей, которые ездили на игру сборной, никто не ждал нового законного повода. Людей схватили по ходу матча молодежных команд, многих – в городе. Вместо ожидания правонарушения и законной реакции увидели провокацию.

Сегодня Валерий Бевз – заводящий фанатской трибуны «Спартака», которого в Санкт-Петербург вывезли под надуманным предлогом, получил в суде штраф 5 000 рублей и запрет посещать спортивные соревнования сроком на 1.5 года. Обоснование: «Громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока ФК „Зенит“ и сборной России Артема Дзюбы».

То есть десятилетиями можно было обзывать футболистов, как кому хотелось, а конкретно за слова в адрес Дзюбы дали 1.5 года запрета? Хотя подобные санкции не самые жесткие – в следующих пунктах статьи, по которой наказали «спартаковца», есть запрет на посещение до семи лет включительно. Вот только никто матч не срывал, так что настолько строго наказать не могли.

В РФС хотят увидеть обоснования действий, но полицейских признают невиновными. Почему важно реагировать на такие случаи? Потому что если сейчас не защитить организованных ультрас, то когда снова будут бить толпу, где женщины и подростки – как в Ростове-на-Дону, то никто не сможет даже пикнуть. Впрочем, удары дубинкой и штрафы оказались цветочками.

Два фаната «Зенита» получили 1 год тюрьмы – тот, что признал вину, и 1 год и 8 месяцев – тот, что не признал, в результате конфликта, который возник между болельщиками и полицией в перерыве игры против «Краснодара» в Санкт-Петербурге. Как отмечено выше – правоохранители могли вести себя иначе, они не использовали все методы воздействия, а сразу применили силу.

Никого никогда не наказывали за провокации против болельщиков, а санкции против самих фанатов носят случайных характер. Нет веских оснований полагать, что наводят порядок на трибунах, а не сводят счеты, не заботясь, чтобы поймать тех, кто нарушал закон. Плохой прецедент, хотя далеко не первый по счету. И чем слабее в РФС реагируют на подобные классические истории – тем их больше.

Мне лично не важно, кто инициировал заварушку, поскольку история в любом случае получилась мерзкой. Важнее понимать, что по ходу одного сезона «Зенит» не заступился за своих фанатов. Даже те, кого полицейские не сумели утихомирить без рукоприкладства, могли получить условные сроки вместо реальных, ведь ничего страшного не произошло. А теперь клуб увяз в истории с Дзюбой, ведь 1.5 года бана фанат «Спартака» получил именно с формулировкой об Артеме.

Инициаторам может казаться, что поступили умно и выиграют. Но они уже проиграли. ЦСКА , «Спартак», «Динамо», да и адекватная часть фанатов «Зенита» одним фронтом выступят против внедрения паспортов болельщиков, все вместе осудят избирательное правосудие. На трибунах были расизм, шовинизм, мат, пиротехника, а теперь еще и избирательное право применяют? Красота!

Если бы вправду хотели навести порядок, то вели бы переговоры с ультрас, заключали бы соглашения и наказывали бы закрытием фанатских трибун в случае, если условия сделок будут нарушены. Кстати, это и сейчас законно! А пока хотят взять силой пассионарную часть общества. Во всех странах такой подход не работает. В Санкт-Петербурге устроили провокацию, и если «Спартак» захочет – добьется через суд отмены решений по своим фанатам.

Нельзя сажать, поскольку хочется. Нельзя штрафовать, нельзя бить и нельзя провоцировать без ответной реакции. Северяне решили поиграть с огнем, и это плохо, ведь не приближает день, когда фанаты будут заняты не пиротехникой, а кореографией. Или когда в результате переговоров у РФС получится заключить пакты, что разрешены остроумные кричалки вместо матерных. Мнение о конкретном футболисте на клубных матчах люди имеют право высказывать – это уместнее, чем на игре своей сборной.

Но в этом случае в Санкт-Петербурге хотели потешить человека, который назвал фанатов «Спартака» «сектантами и фашистами»? А ведь это повод для дисциплинарных санкций. Если уж так чтим букву закона с декабря 2019 года, то, по «Дисциплинарному регламенту РФС » должны дисквалифицировать Дзюбу на срок «от двух до четырех матчей». Где реакция Контрольно-дисциплинарного комитета?

Да и «Спартаку» нужно официально реагировать. Их фанатов назвали «фашистами», которые «лают и хрюкают», разве в Москве с этим согласны? В руководстве клуба есть дети ветеранов войны, среди фанатов – внуки, а их обозвали «фашистами». Все, кто сейчас поддерживает задержания фанатов «Спартака», напирают на аргумент «ультрас все не без греха». Хорошо, но тогда закон должен быть один для всех – Дзюба наговорил на дисквалификацию на две игры.