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Империя – зла. Работу с фанатами провалили

вчера, 21:02

«Соккер.ру» собирает примеры, которые демонстрируют неудачи по работе с фанатами в РПЛ. А порядок навести давно пора!  

Получить по хребту, быть оскорбленным и униженным, или оказаться зажатым в давке может любой посетитель матча РПЛ, особенно если представляет гостевой клуб. Давно стало нормой. Как и ошибки правоохранителей, которые всегда отрицают вину.

Когда форварда «Зенита» Лазовича ударили электрошокером, ОМОН в Нижнем Новгороде отрицал участие даже после медицинского заключения. В РФС тогда грозно обещали наказать полицейского. В результате разбирательства признали виновным…  футболиста.

Данко хотел отдать футболку фанату «Зенита», причин бить серба током не было. Но в результате на игрока списали всю вину. Та же история с раздетыми фанатками «Спартака» в Казани. Могли жестко наказать правоохранителей за произвол – женщин оскорбили, превысив полномочия.  

Но и тогда было заявлено, что виноваты сами девушки, а полиция действовала «жестко, но в рамках закона». Обе истории показательные, ведь не было ни малейшего смысла бить Лазовича током или раздевать девушек. Годами правоохранители на футболе вне критики – результат расхлебываем в 2019 году.

В Ростове-на-Дону местный ОМОН спровоцировал давку, загнав фанатов под трибуны с закрытыми дверьми. Поскольку вместо стюардов были агрессивные молодые люди в балаклавах, то не обошлось без словесных стычек. А потом в толпу фанатов, среди которых были женщины и подростки, загнали людей с дубинками.

Могли поступить иначе? Легко. Как наказали полицейских? Никак, виноватыми снова выставили строго фанатов. Якобы среди них хотели найти людей, которые использовали пиротехнику. Но эту причину придумали уже после инцидента, болельщикам ничего подобного не сообщали. Горький опыт использовали во благо?

Нет, в Набережных Челнах грубо нарушили правила безопасности, закрыв на ключ фанатов «Спартака» в клетке. Смотрелось дико, как и драка петербургской полиции с фанатами самого «Зенита» в перерыве матча против «Краснодара». Люди вышли покурить, но организаторы отвели слишком мало места, поставив ограждения. Народ пытался подвинуть их, на что среагировала полиция.

В конфликте снова видим неумелое управление толпой, неумение вести переговоры с нетрезвыми людьми – а нанятые за деньги охранники должны это уметь. Вместо погашения конфликта своих со своими увидели попытку драки и очередное нападение на толпу фанатов людей с дубинками. Стоит ли удивляться, что с игрой «Зенита» и «Спартака» тоже не справились?

Люди, которые не следили за ситуацией, должны понимать причину, почему все так возмущаются. Вместо того чтобы избежать конфликта, еще до матча нахватали случайных фанатов «Спартака» – часто не имеющих никакого отношения к ультрас клуба, и всем, кто не согласился признавать вину, выписали вместо 500 рублей штрафа арест на 15 суток.

Если полицейские всегда правы и умеют действовать на футболе грамотно, почему за десятки лет не побороли две основных беды? Почему в РПЛ запрещена пиротехника, но ее полно на трибунах? Выгодно сначала не заметить, как ее таскают на стадионы, а потом вдвойне выгодно выписать штраф за использование – буквально сегодня новые примеры.

Почему в РПЛ годами разрешали оскорблять футболистов, тренеров и целые народы? Потому что лень по-настоящему работать. Никто не хотел никого ловить, особенно своих же, местных. Буквально в этом сезоне Гильерме – вратаря сборной России, оскорбляли по расовому признаку.

Реакции не было, как и в случае с вечным зарядом про зоофилию. Хватает также примеров, когда фанаты, например, «Зенита» выступали против своих футболистов – Широкова, Быстрова или Малкома. Снова в полиции молчали, хотя по закону это отлучение от стадиона на срок от шести месяцев до трех лет.

А вот когда в Сан-Марино оскорбили Дзюбу, то в Санкт-Петербурге нахватали «спартаковцев». Никто не вычислял людей, которые ездили на игру сборной, никто не ждал нового законного повода. Людей схватили по ходу матча молодежных команд, многих – в городе. Вместо ожидания правонарушения и законной реакции увидели провокацию.

Сегодня Валерий Бевз – заводящий фанатской трибуны «Спартака», которого в Санкт-Петербург вывезли под надуманным предлогом, получил в суде штраф 5 000 рублей и запрет посещать спортивные соревнования сроком на 1.5 года. Обоснование: «Громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока ФК „Зенит“ и сборной России Артема Дзюбы».

То есть десятилетиями можно было обзывать футболистов, как кому хотелось, а конкретно за слова в адрес Дзюбы дали 1.5 года запрета? Хотя подобные санкции не самые жесткие – в следующих пунктах статьи, по которой наказали «спартаковца», есть запрет на посещение до семи лет включительно. Вот только никто матч не срывал, так что настолько строго наказать не могли.

В РФС хотят увидеть обоснования действий, но полицейских признают невиновными. Почему важно реагировать на такие случаи? Потому что если сейчас не защитить организованных ультрас, то когда снова будут бить толпу, где женщины и подростки – как в Ростове-на-Дону, то никто не сможет даже пикнуть. Впрочем, удары дубинкой и штрафы оказались цветочками.

Два фаната «Зенита» получили 1 год тюрьмы – тот, что признал вину, и 1 год и 8 месяцев – тот, что не признал, в результате конфликта, который возник между болельщиками и полицией в перерыве игры против «Краснодара» в Санкт-Петербурге. Как отмечено выше – правоохранители могли вести себя иначе, они не использовали все методы воздействия, а сразу применили силу.

Никого никогда не наказывали за провокации против болельщиков, а санкции против самих фанатов носят случайных характер. Нет веских оснований полагать, что наводят порядок на трибунах, а не сводят счеты, не заботясь, чтобы поймать тех, кто нарушал закон. Плохой прецедент, хотя далеко не первый по счету. И чем слабее в РФС реагируют на подобные классические истории – тем их больше.

Мне лично не важно, кто инициировал заварушку, поскольку история в любом случае получилась мерзкой. Важнее понимать, что по ходу одного сезона «Зенит» не заступился за своих фанатов. Даже те, кого полицейские не сумели утихомирить без рукоприкладства, могли получить условные сроки вместо реальных, ведь ничего страшного не произошло. А теперь клуб увяз в истории с Дзюбой, ведь 1.5 года бана фанат «Спартака» получил именно с формулировкой об Артеме.

Инициаторам может казаться, что поступили умно и выиграют. Но они уже проиграли. ЦСКА, «Спартак», «Динамо», да и адекватная часть фанатов «Зенита» одним фронтом выступят против внедрения паспортов болельщиков, все вместе осудят избирательное правосудие. На трибунах были расизм, шовинизм, мат, пиротехника, а теперь еще и избирательное право применяют? Красота!

Если бы вправду хотели навести порядок, то вели бы переговоры с ультрас, заключали бы соглашения и наказывали бы закрытием фанатских трибун в случае, если условия сделок будут нарушены. Кстати, это и сейчас законно! А пока хотят взять силой пассионарную часть общества. Во всех странах такой подход не работает. В Санкт-Петербурге устроили провокацию, и если «Спартак» захочет – добьется через суд отмены решений по своим фанатам.

Нельзя сажать, поскольку хочется. Нельзя штрафовать, нельзя бить и нельзя провоцировать без ответной реакции. Северяне решили поиграть с огнем, и это плохо, ведь не приближает день, когда фанаты будут заняты не пиротехникой, а кореографией. Или когда в результате переговоров у РФС получится заключить пакты, что разрешены остроумные кричалки вместо матерных. Мнение о конкретном футболисте на клубных матчах люди имеют право высказывать – это уместнее, чем на игре своей сборной.

Но в этом случае в Санкт-Петербурге хотели потешить человека, который назвал фанатов «Спартака» «сектантами и фашистами»? А ведь это повод для дисциплинарных санкций. Если уж так чтим букву закона с декабря 2019 года, то, по «Дисциплинарному регламенту РФС» должны дисквалифицировать Дзюбу на срок «от двух до четырех матчей». Где реакция Контрольно-дисциплинарного комитета?

Да и «Спартаку» нужно официально реагировать. Их фанатов назвали «фашистами», которые «лают и хрюкают», разве в Москве с этим согласны? В руководстве клуба есть дети ветеранов войны, среди фанатов – внуки, а их обозвали «фашистами». Все, кто сейчас поддерживает задержания фанатов «Спартака», напирают на аргумент «ультрас все не без греха». Хорошо, но тогда закон должен быть один для всех – Дзюба наговорил на дисквалификацию на две игры.

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Все комментарии
mortid
mortid
   492 / 993
сегодня в 02:17
Хорошо, но тогда закон должен быть один для всех
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1153512/dzyuba-artyom-spartak
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Не в этой жизни и тем более не в этом государстве. Рыбка гниёт с головы ;)
МКС
МКС
   49 / 993
вчера в 23:54
Я тащюсь от соккерчан

В спартачи мало было записать Чистякова

Так теперь еще и Багров оказывается НАШ))))

А Миллер случайно не владелец Лук ойла?

Господи вразуми бедных жертв ЕГЭ
Raulvbg
Raulvbg
   775 / 993
вчера в 23:46
Господи мясной автор перевернул все вверх ногами. И Северянами назвал , как бы разделяя на рассы ) читать противно
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 993
вчера в 23:29
Умеет спартачьё грязный скандал на ровном месте создать.
Самое забавное, что сами болельщики мазутного проекта команду развалили: если бы не травля банщика, то и Кононов бы нормально работал, и Прядкин младший в Германии мелким агентишкой трудился. Ну а сейчас ломятся в двери ФНЛ и ноют на всю страну.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Danila Selin
   138 / 993
вчера в 23:12
как забавно прицепились к фразе что Дзюба назвал фанатов фашистами. При этом умышленно, судя по всей статье, опускает, что Дзюба подчеркнул, что он так назвал отдельную часть фанатов, а не детей, внуков и женщин, как он пытается представить тут нам. И это показывает, что автор таким и является, раз принял на свой счёт. Ибо если болельщик спартака, не считает себя фашистом и сектантом, как Дзюба назвал определённую категорию этих людей, пропустит это мимо ушей, такому человеку наплевать, не о нём речь.
иди спроси у деда/прадеда своего, что для него значит фашист- а потом словами разбрасывайся!
Дракон1988
Дракон1988 ответил spartach n1
   60 / 993
вчера в 23:10
Вот и герб для Империи зла подъехал)))
Дракон1988
Дракон1988 ответил Danila Selin
   60 / 993
вчера в 23:08
как забавно прицепились к фразе что Дзюба назвал фанатов фашистами. При этом умышленно, судя по всей статье, опускает, что Дзюба подчеркнул, что он так назвал отдельную часть фанатов, а не детей, внуков и женщин, как он пытается представить тут нам. И это показывает, что автор таким и является, раз принял на свой счёт. Ибо если болельщик спартака, не считает себя фашистом и сектантом, как Дзюба назвал определённую категорию этих людей, пропустит это мимо ушей, такому человеку наплевать, не о нём речь.
Я видел пост от одного фаната,который был на матче с Сан Марино,что фашистами Дзюба обозвал тех,кто пел такую песенку:
"Атути аванти Бенито Муссолини"
То есть не с потолка это взято.

А сама ситуация с болелами некрасивая конечно,хотя вот зачем было эту войну вообще начинать?Спокойно не болелось за свою команду,надо обязательно с гадостями про человека из другой?
Впрочем никого не оправдываю.Как уже сказал,эта ситуация скверная и не красит никого.
tsarskoeselo1984
tsarskoeselo1984
   202 / 993
вчера в 22:56
И только с гинерской цска так не поступают. Лапа сильна.
МКС
МКС ответил Danila Selin
   49 / 993
вчера в 22:56
как забавно прицепились к фразе что Дзюба назвал фанатов фашистами. При этом умышленно, судя по всей статье, опускает, что Дзюба подчеркнул, что он так назвал отдельную часть фанатов, а не детей, внуков и женщин, как он пытается представить тут нам. И это показывает, что автор таким и является, раз принял на свой счёт. Ибо если болельщик спартака, не считает себя фашистом и сектантом, как Дзюба назвал определённую категорию этих людей, пропустит это мимо ушей, такому человеку наплевать, не о нём речь.
Эка ты завернул

Красавчик

То есть - если ты не считаешь себя бомжом

То вроде как и зенит не твой клуб
Питер Ман
Питер Ман
   52 / 993
вчера в 22:35
Это очень масштабная интрига Федуна, столько провокаций и пасквилей несколько лет не было. Зенит ответит на футбольном поле!
Danila Selin
Danila Selin
   250 / 993
вчера в 21:48
как забавно прицепились к фразе что Дзюба назвал фанатов фашистами. При этом умышленно, судя по всей статье, опускает, что Дзюба подчеркнул, что он так назвал отдельную часть фанатов, а не детей, внуков и женщин, как он пытается представить тут нам. И это показывает, что автор таким и является, раз принял на свой счёт. Ибо если болельщик спартака, не считает себя фашистом и сектантом, как Дзюба назвал определённую категорию этих людей, пропустит это мимо ушей, такому человеку наплевать, не о нём речь.
nik9373
nik9373
   240 / 993
вчера в 21:45
Можно короче и одной фразой: начинать надо с сидящего в Кремле.
Leningrad 84
Leningrad 84
   40 / 993
вчера в 21:42
Тов. Багров явно сгущает краски.
А то, что "фашисты и сектанты лают и хрюкают" - так это же правда (в образном понимании)!
При чем здесь дисквалификация?
Faustello
Faustello
   30 / 993
вчера в 21:21
Всё это во вред стадионам и матчам, будут последствия...
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