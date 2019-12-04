Семак: «„Зенит“ - не империя зла»

Наставник «Зенита» Сергея Семак отреагировал на то, что петербургский клуб с сарказмом называют империей зла.
Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать».
Попался Семак еще футболистом в Секту «Голубые Львы».
Тьфу-ты, стыдоба то какая, один бомж красивее другого бомжа!
Попался Семак еще футболистом в Секту «Голубые Львы».
Тьфу-ты, стыдоба то какая, один бомж красивее другого бомжа!
В принципе и тем и тем можно гордиться. Естественно нужно всё это дело подкреплять результатами.
В принципе и тем и тем можно гордиться. Естественно нужно всё это дело подкреплять результатами.
И в этом тоже виноват Питер и Зенит?
И в этом тоже виноват Питер и Зенит?
А вот мразуну, наверное, за Ваню премию выписали. Всякие хульки витсели гарсии пытались поломать Игоря постоянно.
А вот мразуну, наверное, за Ваню премию выписали. Всякие хульки витсели гарсии пытались поломать Игоря постоянно.