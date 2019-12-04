Семак: «„Зенит“ - не империя зла»

Наставник «Зенита» отреагировал на то, что петербургский клуб с сарказмом называют империей зла.

Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать».