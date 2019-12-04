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Семак: «„Зенит“ - не империя зла»

сегодня, 16:19

Наставник «Зенита» Сергея Семак отреагировал на то, что петербургский клуб с сарказмом называют империей зла.

Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу. Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать».

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Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   142 / 1006
сегодня в 17:26
Да уж, что тут и говорить?!
Попался Семак еще футболистом в Секту «Голубые Львы».
Тьфу-ты, стыдоба то какая, один бомж красивее другого бомжа!
Пьяная белка
Пьяная белка
сегодня в 17:24
Это же надо было выдрать такую фигню для спартачей из контекста большого и адекватного интервью.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 1006
сегодня в 17:22
Империей Зла Штаты называли СССР, а ещё один жирный журналист так назвал Зенит.
В принципе и тем и тем можно гордиться. Естественно нужно всё это дело подкреплять результатами.
Т34
Т34
   36 / 1006
сегодня в 17:22
Вешай лапшу на уши своим игрокам. Дело не в том, что команда наверху, дело в том, как она туда попала. А дальше идет лозунг Газпрома: "Меньше говорить, больше делать".
n272nm
n272nm ответил kolpankolpan
   44 / 1006
сегодня в 17:20
Людей никакая жаба не душит. Это не людей жаба душит. Люди восхищаются, глядя на игру Дзюбы, а не люди исходятся на фекалии. Все просто.
Свинолет
Свинолет ответил Leningrad 84
сегодня в 17:18
Неужели в Ульяновске все так плохо? И в этом тоже виноват Питер и Зенит?
Похоже у него совсем плохо. Очумел парень от таких предъяв.
Пепс
Пепс
   633 / 1006
сегодня в 17:18
Семак один из лучших капитанов которых видел . Уважаю .
kolpankolpan
kolpankolpan
   213 / 1006
сегодня в 17:17
Уважаемый Семак.Заткните пожалуйста рот Дзюбе.Из за его фонтана слишком много оскорблений.Людей душит жаба ,поэтому идет негатив в отрыв на любое высказывание.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил spartach n1
   46 / 1006
сегодня в 17:15
каждый раз, когда мне бывает стыдно за что-то, я вспоминаю, что на земле есть зенит и сразу становится легче !
Спартач, с облегчением!
Советчик №1
Советчик №1 ответил NEADEKVAT
сегодня в 17:15
Все упирается большую политику. Проект сам по себе относительно успешен, но что с того загибающимся регионам.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил nikoladolgov
       46 / 1006
    сегодня в 17:15
    Семак , не притворяйся 14ком. Прекрасно знаешь что конечно не Зенит империя зла, а Питер это родина одного 14ка , который разрушил Россию. Так что живите и дальше на ворованные деньги у населения России, только при чем здесь футбол ? Если все куплено и расписано до последнего тура ?
    Неужели в Ульяновске все так плохо?
    И в этом тоже виноват Питер и Зенит?
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       707 / 1006
    сегодня в 17:13
    Все упирается большую политику. Проект сам по себе относительно успешен, но что с того загибающимся регионам.
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 1006
    сегодня в 17:13
    каждый раз, когда мне бывает стыдно за что-то, я вспоминаю, что на земле есть зенит и сразу становится легче !
    Тiпа Тралi-Валi
    Тiпа Тралi-Валi
    сегодня в 17:11
    Империя зла жировала в 90-х, когда все клубы влачили жалкое существование. А Зенит это лидер по всем показателям. 1 место, недосягаемая ни одному клубу в обозримом будущем посещаемость, Популярность по всей стране. На Зенит ходят семьями.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       235 / 1006
    сегодня в 17:10
    Зенит-империя сладкого хлеба, приправленная лекцией товарища-капитана.
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответил dino-hsv
       394 / 1006
    сегодня в 17:09
    зенит - тот самый зенит - со старой эмблемой, с воспитанниками аршавиным, денисовым, кержаковым и др, не сорящий баблом и выигрывающий евротитулы - вот то была команда, вызывавшая если не симпатию, то уважение как минимум. а нынешняя структура, тратящая по 100 лямов в окно, проводящая махинации через новосельцевых и суторминых, насоздававшая фарм-клубов в рпл - это та самая империя
    да,обзывайся ты как хочешь...империя,так империя,главное Крым-наш!!!!
    Пепс
    Пепс ответил nikoladolgov
       633 / 1006
    сегодня в 17:08
    Чудак .. ниче не попутал с разрушением России ??? еще один политик .... ((((
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 1006
    сегодня в 17:07
    Зенит - империя?...нет конечно...так...избушка Бабы-Яги...но черти там реальные)...
    n272nm
    n272nm ответил nikoladolgov
       44 / 1006
    сегодня в 17:07
    Уточни, ты Горбачёва или Ельцина имеешь ввиду?! Это ведь они Россию развалили, не правда ли?!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил spartach n1
       3 / 1006
    сегодня в 17:06
    Физрук живет в каком то своём мире,возможно и сам даже в это верит .
    Физрук у нас один, это который на днях ломился в судейскую с чемоданом, чтобы удалили Оздоева. Вот где империя зла. Гыгыгы
    n272nm
    n272nm
       44 / 1006
    сегодня в 17:05
      Литейный 4
      Литейный 4
         3 / 1006
      сегодня в 17:05
      Не любят у нас успешных и богатых. Сами только и могут как ныть. Гыгыгы
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 1006
      сегодня в 17:04
      Газпром-медиа,-Ваши ожидания - ваши проблемы, ваши налоги - наш бюджет !
      Литейный 4
      Литейный 4
         3 / 1006
      сегодня в 17:00
      Зенит это лидер, Зенит это чемпион и добытчик очков на евротурнирах. За него не стыдно, в отличии от рекордсменов, стремящихся в этом году в Пердив. Гыгыгы
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         200 / 1006
      сегодня в 16:58
      как же раньше уважительно к Семаку люди относились...что с ним не так стало то?
      Admin_soccera
      Admin_soccera
         759 / 1006
      сегодня в 16:56
      Медведев: "Зенит не империя зла, а всего лишь царство"
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 1006
      сегодня в 16:55
      Физрук живет в каком то своём мире,возможно и сам даже в это верит .
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответил LOpp
         503 / 1006
      сегодня в 16:53
      действительно, услышав словосочетание "Империя зла" на ум приходят понятия - СССР, США, Дарт Вейдер и др. но ни как не Зенит. Ну какая из Зенита Империя? так, временный проект по разпилу денег друзьями действующего президента.
      Дарт Вейдер🤣😂 красава, это 5!
      Щит и меч
      Щит и меч ответил Scuderia Ferrari
         987 / 1006
      сегодня в 16:51
      Веллитона давно надо простить. Он уже уехал, его карьера пошла под откос. Он за свои грехи ответил.

      А вот мразуну, наверное, за Ваню премию выписали. Всякие хульки витсели гарсии пытались поломать Игоря постоянно.
      Щит и меч
      Щит и меч ответил d_fincher
         987 / 1006
      сегодня в 16:49
      Браво. Не побоялся говорить смело правду. Лучше мы в ФНЛ вылетим, вам хоть оба дерби по 7:0 сольём, но абсолютное зло надо топить. Я бы не променял бой, который ЦСКА дал империи зла, на 6 побед в группе Лиги Европы и лидерство в чемпионате. Лучше Лудогорцу слить, чем зениту. Хоть с чёртом, но против зенита.
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