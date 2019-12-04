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Смородская о «глушилках»: «Это не вариант, нужно воспитывать аудиторию»

сегодня, 21:20

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об использовании «глушилок»:

Перед тем как попробовать «глушилки», мы не изучали какой-то подобный опыт. Он ничего не дал бы, потому что у каждого стадиона своя акустика. Малопонятно, как это сработает на твоем стадионе. 

Первый раз у нас вообще ничего не получилось. Всё было как-то неудачно. Фанаты оказывались громче, стоял мат-перемат. Затем мы изменили расположение «глушилок», и сработало. Хотя, мне кажется, глушить — всё равно не выход из ситуации. 

Аудиторию нужно воспитывать. И не только страхом наказания. Важно объяснять, что в общественном месте неприлично орать матом. Глушили мы, кажется, на двух матчах. Дальше не стали использовать. Пытались за счет встреч и Интернета достучаться именно до болельщиков, а не до бездумных людей.

Напомним, что болельщики «Спартака» оскорбляли форварда «Зенита» Артёма Дзюбу во время очной встречи этих команд. 

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Все комментарии
BP
BP
сегодня в 22:51
Себя сначала воспитайте. Футболистов, для начала.
Footbolista
Footbolista
   4 / 1005
сегодня в 22:37
Одно другому не мешает..."Голос Америки" глушили и воспитывали...
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