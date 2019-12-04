ГлавнаяНовости

«Дижон» и «Монпелье» не выявили победителя

вчера, 23:01
ДижонЛоготип футбольный клуб Дижон2 : 2Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Дижон» и «Монпелье» поделили очки во встрече 16-го тура французской Лиги 1. «Красные» (16 очков) занимают шестнадцатое место в таблице, «паладины» (24 балла) - шестые.

Дижон, стадион Гастон Жерар

«Дижон» - «Монпелье» 2:2 (1:2)
Голы: Самбиа 2 (автогол), Мавидиди 72 - Молле 15, Саванье 29

«Дижон»: Гомис (Рунарссон 45+5), Шафик, Кулибали (Бальмон 43), Экюэль-Манга, Мендиль, Лаутоа, Амальфитано, Шоер , Бальде, Мавидиди (Перейра да Силва 89), Кадис
Главный тренер: Жобар Стефан.

«Монпелье»: Рульи, Видаль, Хилтон, Ле Таллек, Самбиа (Суке 83), Шотар, Саванье, Ристич, Молле, Ляборд (Камара 78), Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

Предупреждения: Мендиль 34, Амальфитано 43, Шафик 55, Видаль 61, Саванье 76, Ле Таллек 78

Ранее «Монако» с трудом переиграл «Тулузу».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лестер» обыграл «Уотфорд» благодаря голам во втором тайме
Сегодня, 00:30 Комментарии4
МЮ обыграл «Тоттенхэм», Рэшфорд оформил дубль
Сегодня, 00:28 Комментарии14
Гол Маунта принес «Челси» победу над «Астон Виллой»
Сегодня, 00:26 Комментарии13
«Монако» выцарапал победу в матче с «Тулузой», Головин отыграл 67 минут
Вчера, 22:53 Комментарии17
«Сент-Этьен» уверенно разобрался с «Ниццей»
Вчера, 22:52 Комментарии4
Дубль Жезуса помог «Ман Сити» разгромить «Бернли»
Вчера, 01:13 ВидеоКомментарии28
Обсудить
Все комментарии
Binger
Binger
   44 / 991
сегодня в 00:13
Дижон можно поздравить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100