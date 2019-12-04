«Дижон» и «Монпелье» не выявили победителя

«Дижон» и «Монпелье» поделили очки во встрече 16-го тура французской Лиги 1. «Красные» (16 очков) занимают шестнадцатое место в таблице, «паладины» (24 балла) - шестые.
Дижон, стадион Гастон Жерар
«Дижон» - «Монпелье» 2:2 (1:2)
Голы: Самбиа 2 (автогол), Мавидиди 72 - Молле 15, Саванье 29
«Дижон»: Гомис (Рунарссон 45+5), Шафик, Кулибали (Бальмон 43), Экюэль-Манга, Мендиль, Лаутоа, Амальфитано, Шоер , Бальде, Мавидиди (Перейра да Силва 89), Кадис
Главный тренер: Жобар Стефан.
«Монпелье»: Рульи, Видаль, Хилтон, Ле Таллек, Самбиа (Суке 83), Шотар, Саванье, Ристич, Молле, Ляборд (Камара 78), Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
Предупреждения: Мендиль 34, Амальфитано 43, Шафик 55, Видаль 61, Саванье 76, Ле Таллек 78
Ранее «Монако» с трудом переиграл «Тулузу».