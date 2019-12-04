Дубль Жезуса помог «Ман Сити» разгромить «Бернли»

сегодня, 01:13

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бернли» в матче 15-го тура АПЛ . Дублем отметился .

Теперь «горожане» сравнялись по очкам с «Лестером» и делят с ними 2-3 строчки в таблице, однако у «лис» есть игра в запасе.

«Бернли» продолжает делить 10-11 места с «Манчестер Юнайтед». У МЮ также есть матч в запасе.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Манчестер Сити» - 1:4 (0:1)

Голы: Брэди 89 - Габриэл Жезус 24, Габриэл Жезус 50, Родри 68, Марез 87

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Леннон, Дринкуотер (Барнс 59), Корк, Макнил (Брэди 75), Хендрик, Вуд (Родригес 59).

Главный тренер: Дайч Шон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо (Гарсия 85), Анхелиньо, Де Брюйне (Фоден 80), Родри, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Марез 72).

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Бернарду Силва 15, Хендрик 86

В предыдущем туре «Сити» не смог переиграть «Ньюкасл» (2:2).