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Дубль Жезуса помог «Ман Сити» разгромить «Бернли»

сегодня, 01:13
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бернли» в матче 15-го тура АПЛ. Дублем отметился Габриэл Жезус.

Теперь «горожане» сравнялись по очкам с «Лестером» и делят с ними 2-3 строчки в таблице, однако у «лис» есть игра в запасе.

«Бернли» продолжает делить 10-11 места с «Манчестер Юнайтед». У МЮ также есть матч в запасе.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Манчестер Сити» - 1:4 (0:1)
Голы: Брэди 89 - Габриэл Жезус 24, Габриэл Жезус 50, Родри 68, Марез 87

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Леннон, Дринкуотер (Барнс 59), Корк, Макнил (Брэди 75), Хендрик, Вуд (Родригес 59).
Главный тренер: Дайч Шон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо (Гарсия 85), Анхелиньо, Де Брюйне (Фоден 80), Родри, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Марез 72).
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Бернарду Силва 15, Хендрик 86

В предыдущем туре «Сити» не смог переиграть «Ньюкасл» (2:2).

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Евгений Макрушин
   8 / 1011
сегодня в 02:14
У Вас смысл жизни тролить болельщиков Юве?!! Сочувствую вам...
Ах, да, забыл, - за сочувствие спасибо огромное. Я в нём так нуждаюсь, что едва ли не плакал. А Вы подставили мне дружеское плечо - спасибо, добрый человек.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Евгений Макрушин
   8 / 1011
сегодня в 02:12
У Вас смысл жизни тролить болельщиков Юве?!! Сочувствую вам...
Ну, если к списку добавите ещё - спорить с Евгением Макрушиным, что никто не даст за Эриксена и сто миллионов, не говоря уже про сто пятьдесят, которые он точно стоит, по мнению Евгения, то да - это и составляет мой смысл жизни. Всё так)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Да ладно вам
   324 / 1011
сегодня в 01:42
У Вас смысл жизни тролить болельщиков Юве?!! Сочувствую вам...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь с офтопа меломана
   23 / 1011
сегодня в 01:32
Ты же раньше притапливал за сити,но после стёба аллемза перестал,теперь они не включились в борьбу за Апл?помниться ты писал что сити и тоттенхэм будут бороться за Апл.вахахахахаха
Да ладно вам
Да ладно вам
   8 / 1011
сегодня в 01:25
Солидная победа в гостях с крепким Бернли. Это вам не с Лечче вничью играть или отскакивать от Дженоа на 96-й минуте за счёт левого пенальти, тут класс сразу виден.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1011
сегодня в 01:23
Следовало ожидать.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   634 / 1011
сегодня в 01:17
С Бернли Львы Толстые, ахаха)
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 1011
сегодня в 01:15
красивые голы и наконец-то уверенная победа) жезус и родри были лучшими сегодня))
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