ГлавнаяНовости

«Монако» выцарапал победу в матче с «Тулузой», Головин отыграл 67 минут

сегодня, 22:53
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза1 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Тулузу». Монегаски (21 очко) - тринадцатые, «фиалки» (12 баллов) - последние.

«Тулуза» - «Монако» 1:2 (1:1)
Голы: Саного 40 (пенальти) - Бен-Йеддер 5 (пенальти), Желсон Мартинш 84

«Тулуза»: Рейне, Буасгард (Жан 84), Рохель, Изима-Мирен, Гонсалвеш, Силла, Доссеви (Саид 87), Сангаре, Ванкер, Градель (Лейя 67), Саного
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Марипан (Желсон Мартинш 67), Агилар, Бакайоко, Адриен Силва, Головин (Фабрегас 67), Балло-Туре, Бен-Йеддер, Огюстен (Кейта 73)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Глик 39

Ранее «Марсель» спокойно одолел «Анже».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Дижон» и «Монпелье» не выявили победителя
Сегодня, 23:01 Комментарии0
«Сент-Этьен» уверенно разобрался с «Ниццей»
Сегодня, 22:52 Комментарии3
Дубль Жезуса помог «Ман Сити» разгромить «Бернли»
Сегодня, 01:13 ВидеоКомментарии28
Юношеская сборная России сыграла вничью с Мексикой
Вчера, 23:44 Комментарии3
«Бордо» отправил шесть мячей в ворота «Нима»
Вчера, 23:17 ВидеоКомментарии2
«Марсель» уверенно обыграл «Анже» на выезде
Вчера, 22:59 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   41 / 1005
сегодня в 23:20
У Монако игра в запасе и они в 5 очках от ЛЧ и трех очках от ЛЕ. Следующую игру дома. Будет как минимум в 6 -ке, или в 8-ке, не ниже
VIPded
VIPded
   64 / 1005
сегодня в 23:11
Отлично для выезда! Так держать, Монако!
Ладожский
Ладожский
   87 / 1005
сегодня в 22:54
Чудо свершилось.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100