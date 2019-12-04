«Монако» выцарапал победу в матче с «Тулузой», Головин отыграл 67 минут

«Монако» в матче 16-го тура чемпионата Франции обыграл «Тулузу». Монегаски (21 очко) - тринадцатые, «фиалки» (12 баллов) - последние.
«Тулуза» - «Монако» 1:2 (1:1)
Голы: Саного 40 (пенальти) - Бен-Йеддер 5 (пенальти), Желсон Мартинш 84
«Тулуза»: Рейне, Буасгард (Жан 84), Рохель, Изима-Мирен, Гонсалвеш, Силла, Доссеви (Саид 87), Сангаре, Ванкер, Градель (Лейя 67), Саного
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Марипан (Желсон Мартинш 67), Агилар, Бакайоко, Адриен Силва, Головин (Фабрегас 67), Балло-Туре, Бен-Йеддер, Огюстен (Кейта 73)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Глик 39
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