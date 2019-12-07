«Монако» одержал победу над «Амьеном», Головин отдал голевой пас

«Монако» одержал победу над «Амьеном» в матче 17-го тура чемпионата Франции.
«Монако» (24) располагается на девятом месте, «Амьен» (16) — 17-й.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» — «Амьен» 3:0 (0:0)
Голы: Бен-Йеддер 62, Марипан 66, Кейта 69
«Монако»: Леком, Жемерсон (Агилар 59), Глик, Марипан, Жил Диаш, Головин (Адриен Силва 73), Бакайоко, Желсон Мартинш, Фабрегас, Кейта (Огюстен 81), Бен-Йеддер
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Лефор, Диабате (Корнет 75), Монкондьют, Блин, Алисами (Аколо 65), Какута, Гуйрасси (Конате 15)
Главный тренер: Элснер Лука.
Ранее ПСЖ обыграл «Монпелье».
Паредес тоже,. даже гол забил в стиле марадонны
Паредес тоже,. даже гол забил в стиле марадонны
Шанс попасть в ЕК появился . Надо пропущенную игру выиграть и совсем хорошо будет!!!
Шанс попасть в ЕК появился . Надо пропущенную игру выиграть и совсем хорошо будет!!!