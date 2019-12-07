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«Монако» одержал победу над «Амьеном», Головин отдал голевой пас

07 декабря 2019, 23:51
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 0Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Амьеном» в матче 17-го тура чемпионата Франции.

«Монако» (24) располагается на девятом месте, «Амьен» (16) — 17-й.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» — «Амьен» 3:0 (0:0)
Голы: Бен-Йеддер 62, Марипан 66, Кейта 69

«Монако»: Леком, Жемерсон (Агилар 59), Глик, Марипан, Жил Диаш, Головин (Адриен Силва 73), Бакайоко, Желсон Мартинш, Фабрегас, Кейта (Огюстен 81), Бен-Йеддер
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Амьен»: Гюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Лефор, Диабате (Корнет 75), Монкондьют, Блин, Алисами (Аколо 65), Какута, Гуйрасси (Конате 15)
Главный тренер: Элснер Лука.

Ранее ПСЖ обыграл «Монпелье».

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Слайш (раскрыть)
08 декабря 2019 в 11:13
Саша вчера был хорош
Паредес тоже,. даже гол забил в стиле марадонны
Байкал-38.
Байкал-38.
08 декабря 2019 в 09:20
Молодца!
ДСА
ДСА
08 декабря 2019 в 07:41
Жизнь в Монако налаживается.
mihaluch
mihaluch
08 декабря 2019 в 06:19
Пока победы только над командами из нижней части таблицы.
Слайш
Слайш
08 декабря 2019 в 03:51
можно сказать что отдал три голевых паса )) с победой Монако, Саня лучший )
minai
minai
08 декабря 2019 в 02:54
Не могу сказать, что рад за Рыболовлева, но Головину удачи.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 декабря 2019 в 01:15
Санька молодец
VIPded
VIPded
08 декабря 2019 в 00:55
Круто!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 декабря 2019 в 00:50
Саня - молодец !!! Во всех трех голах принял активное участие.
Шанс попасть в ЕК появился . Надо пропущенную игру выиграть и совсем хорошо будет!!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
08 декабря 2019 в 00:17
Могут когда захотят, должны за Еврокубки цепляться!)))
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