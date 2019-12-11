Конте: «„Интер“ заслуживал большего в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Интера» прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Миланский клуб занял третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

У нас были шансы выиграть этот матч, мы создавали эти возможности, но нам не хватало хладнокровия, чтобы их использовать.

Мне не на что жаловаться, так как мои игроки отдали все свои силы. Нам не хватало только забитого мяча.

Смотреть на гол Ансу Фати было больно. Он просто убил нас. Мы давили, создавали моменты, чтобы забить и сделать счёт 2:1. Это разочаровывает. Особенно это касается игроков, которые отдавали все силы в непростой период.

Глядя на группу и наши выступления по ходу этапа, мне кажется, что мы заслуживали большего. Но если вам всё же не удалось перебраться на другой берег, нужно засучить рукава и продолжать помогать парням прогрессировать. Всё это ценный опыт.