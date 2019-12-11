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Конте: «„Интер“ заслуживал большего в Лиге чемпионов»

11 декабря 2019, 03:59
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Миланский клуб занял третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

У нас были шансы выиграть этот матч, мы создавали эти возможности, но нам не хватало хладнокровия, чтобы их использовать.

Мне не на что жаловаться, так как мои игроки отдали все свои силы. Нам не хватало только забитого мяча.

Смотреть на гол Ансу Фати было больно. Он просто убил нас. Мы давили, создавали моменты, чтобы забить и сделать счёт 2:1. Это разочаровывает. Особенно это касается игроков, которые отдавали все силы в непростой период.

Глядя на группу и наши выступления по ходу этапа, мне кажется, что мы заслуживали большего. Но если вам всё же не удалось перебраться на другой берег, нужно засучить рукава и продолжать помогать парням прогрессировать. Всё это ценный опыт.

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Все комментарии
Timeless
Timeless
11 декабря 2019 в 12:30
слабый коуч Конте , лишь для внутреннего пользования , не более.
galem72
galem72
11 декабря 2019 в 11:07
На да, действительно! Пропустили мало, можно было и побольше. ))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
11 декабря 2019 в 08:52
Сначала нужно победить в чемпионате Италии.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
11 декабря 2019 в 08:46, ред.
Фати показал Лукаку его уровень. Один порет моменты, как его коллега по сборной в Реале, другой делает гол с одного =)
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
11 декабря 2019 в 08:39
Слова про Фати как бальзам на душу. Ну а так,Интер не готов к ЛЧ
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