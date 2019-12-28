Златан вернулся. Идёт по стопам Дрогба и Шевченко

вчера, 15:05

Блудные сыновья иногда возвращаются. Но «Соккер.ру» не спешит радоваться за «Милан», ведь льву нужен прайд для большой охоты.

За десять лет «Милан» потратил на новичков на 436 млн евро больше, чем получил, продавая игроков – четвертые по убыткам в мире. Выше, чем «Реал», «Ювентус» или «Ливерпуль» по отрицательному трансферному балансу. И это важный показатель неэффективности нового менеджмента: деньги тратят – трофеев нет.

С 2011 года, когда Аллегри при поддержке Ибрагимовича сделал «Милан» чемпионом, клуб разлагался. Сейчас Анчелотти предпочитает борьбу за выживание в АПЛ возвращению в «Милан». Ибрагимович мог оказаться в составе «Эвертона», ведь переговоры с Мальдини складывались тяжело – Райола привычно запросил дикие деньги за работу старика, но в итоге жена Златана победила.

Сеньора Хелена хотела обратно в Италию, и семья уехала из США . Ибрагимович может шутить в интервью по поводу своей крутости, но вне пределов поля женщину, которая на 11 лет старше, обычно слушает. Возможно, именно потому так часто переезжал за карьеру? Но правы были скептики, которые говорили, что Ибрагимович будет долго решаться на контракт с «Миланом», переживая из-за своего наследия в футбольной Европе.

Серия А это вам не АПЛ , где любой мужик с паба забьет много голов – как Джейми Варди. Не Примера, где плотность опеки на последней трети поля обычно не выше, чем в результативной Бундеслиге. У немцев тоже не так уж сложно колотить голы, если смотреть на примеры Левандовски или Обамеянга. Но не подумайте, что это мнение основано на личных догадках со стороны.

Роналду и Лукаку – свидетели обвинения. Они обсуждали профессиональные моменты игры в Серии А, и оба пришли к выводу, что опека в Италии намного плотнее, идеальные моменты получаешь реже, приходится прыгать под облака, чтобы забить «Сампдории». Если форварды уровня Лукаку и Роналду говорят, что в их предыдущих лигах голы давались проще, то и Златану в 38 лет будет сложно, особенно в составе 11-й команды лиги.

С другой стороны, учтите особенность Серии А. Эта старая сеньора (не путать с туринской) обожает форвардов-ветеранов, если у них есть опыт в Италии. Примеры Ди Натале и Тотти учтите. Ибрагимович может показать себя в «Милане» еще и потому, что «россонери» неплохо играют на тяжелого форварда Пентека. У Кшиштофа качественных моментов на 7-8 голов, но поляк забил всего 4 раза. Златан классом куда выше, может играть иначе.

Также вспомните, что для форварда, как для загулявшего кота, возвращение в бывший клуб – норма. Дрогба вернулся в «Челси» после «Галатасарая», и хотя забил всего 4 мяча, сыграл 40 матчей за сезон и стал чемпионом Англии. Торрес спустя много лет вернулся в «Атлетико» - играл четыре сезона, забил 38 мячей, и выиграл ЛЕ на прощание. У Шевченко сразу два возвращения. В «Милан», когда пришлось играть под 76 номером, и в киевское «Динамо», где вернулись голы и тоже взял трофей - Суперкубок Украины.

Но Ибрагимовичу кубки после возвращения в знакомый клуб вряд ли светят. Зато Златан не зайдет на часок, как Анри – сыграл за «Арсенал» в семи матчах, забил два мяча и вернулся обратно колотить мячи в составе «Нью-Йорк Ред Буллз». Швед попытается сдержать слово и побороть парочку демонов «Милана». Первый из них – полное безволие, ведь не сказать, что у «Кальяри», «Пармы», «Болоньи» или «Торино» составы сильнее. Но все команды выше «Милана» в таблице.

Ибрагимович становится играющим тренером «россонери»? Говорили ведь, что швед подумает о карьере наставника, значит, нужны подопытные кролики. Эрнандес, Чалханоглу, Сусо, Доннарумма, Романьоли, Пакета и прочие Пентеки подходят, чтобы Златан подучился делать средние команды хотя бы иногда успешными. «Милан» подписал «деда», и хотя такие фокусы помогают только тем, кто и без Дрогба или Торреса определенных успехов мог добиться, нет сомнений в разнице между Златаном и всеми футболистами современного «Милана».

Ибрагимович – легендарный форвард, дико результативный, а в составе «Милана» легенд не осталось. Златан – человек, который собрал за карьеру 31 трофей, а у «россонери» есть только победа в Суперкубке Италии 2016 года, хотя тот успех не сделал Романьоли, Сусо или Бонавентуру звездами мирового футбола первой величины. А швед, хотя уже 38 лет – легенда. И авантюрист, поскольку никто не заставлял принимать самый сложный вызов. Связываться с современным «Миланом» - себе дороже, но Ибрагимович – прирожденный спортсмен.

Могут возникнуть проблемы с результативностью в лиге, где непросто даже 34-летнему Роналду, но Криштиану ведь дерется и набирает баллы в зачет. Златан займется тем же, тем более, уже унизил португальца заочно, когда напомнил о кумире детства – заявил, что в мире есть только один Роналдо, и он – бразилец. Дерзость Ибрагимовича нужна Серии А, как и дикость Конте. Пригодится также борьба за места в Лиге Европы. «Милан» пока является аутсайдером, ведь слил пятой в таблице «Аталанте» со счетом 0:5, и отстает на десять пунктов.

Зато получили Златана, а это ведет к новой атмосфере в раздевалке. Швед не маг, чтобы вернуть «Милан» хотя бы туда, где был клуб в 2011 году. Чемпионами в ближайшие годы вряд ли станут, разве появится сказочно богатый владелец и пригласят звезд уровня Месси и Гвардиолы – читай, фантастический расклад. Но для 11-й команды сезона в Серии А подписание Ибрагимовича, если речь о команде, которая создает моменты, но не может их реализовать – большая удача. Не исключено, что Пиоли перейдет на два форварда по схеме «4-3-1-2», и тогда Пентек получит в клубе учителя уровня Левандовски.

Ибрагимович за карьеру забил более 500 голов и отдал под 200 голевых передач – феноменальные показатели. Старый? Но в США в прошлом сезоне собрал 31 гол в 31 матче. У его конкурентов по «Милану» никогда в жизни настолько мощных сезонов не было. Златан – чемпион, а его новые напарники – футбольные неудачники. Посмотрим, станет ли король-лев причиной победного рывка, ведь изначальные оценки весьма скептичные. Да, фанатам приятно, когда возвращается форвард, с которым связан титул из прошлого.

Но есть вызовы, которые даже Златану не по плечу. В США забивал часто и красиво, но его команда чемпионом не стала, были пятыми в своей Западной конференции и вылетели на втором барьере из плей-офф. Впрочем, если «Милан» станет пятым в Серии А, оказавшись в полуфинале Кубка Италии, то сезон сложится не так уж паршиво. Ведь особенность данного возвращения построена не на ностальгии, а на футбольных задачах – найти вожака раздевалки и голевую машину.

«Милан» не может позволить себе покупку дорогого 32-летнего – условный Суарес найдет вариант интереснее, поэтому возвращение Ибрагимовича – подарок фанатам клуба на 120-летний юбилей. Златану будет сложно закрыть плечами все проблемы клуба – с тренером, с безвольными игроками, со слабыми менеджерами, с сильными конкурентами, которые управляются умнее. Но лев хотя бы попытается. Ведь нет сомнений, что Ибрагимович приходит в «Милан» не ради денег.

Человек, который в Лос-Анджелесе купил домой мебель из известного шведского магазина – явно не самую дорогую на рынке, не мечтает о новых миллионах, ему хватает старых. Но деньги привык отрабатывать. Златан из тех, кому важно доказывать крутость. И хотя понятно, что в 38 лет выдаст лишь проценты от былого максимума, «Милан» не в том положении, чтобы перебирать. Взяли лучшего вожака из доступных.