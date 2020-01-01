«Манчестер Сити» проиграл меньше всех домашних матчей в АПЛ за 10 лет

сегодня, 16:24

«Манчестер Сити» за 191 домашнюю встречу за десятилетие в АПЛ проиграл всего лишь 20 из них (10,5%). Это является лучшим результатом на данном промежутке времени.

«Ливерпуль» с 23 поражениями за 190 домашних матчей (12,1%) находится на втором месте. Третье место занимает «Манчестер Юнайтед» с 25 проигрышами в 190 домашних играх (13,2%).

В топ-5 также вошли «Арсенал», на счету которого 26 проигранных матчей дома из 191 (13,6%), и «Челси» с 26 поражениями на своем стадионе в 190 матчах.