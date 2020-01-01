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«Манчестер Сити» проиграл меньше всех домашних матчей в АПЛ за 10 лет

сегодня, 16:24

«Манчестер Сити» за 191 домашнюю встречу за десятилетие в АПЛ проиграл всего лишь 20 из них (10,5%). Это является лучшим результатом на данном промежутке времени.

«Ливерпуль» с 23 поражениями за 190 домашних матчей (12,1%) находится на втором месте. Третье место занимает «Манчестер Юнайтед» с 25 проигрышами в 190 домашних играх (13,2%).

В топ-5 также вошли «Арсенал», на счету которого 26 проигранных матчей дома из 191 (13,6%), и «Челси» с 26 поражениями на своем стадионе в 190 матчах.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» в последние 10 лет чаще всех в АПЛ пробивал пенальти.

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Все комментарии
kella
kella
сегодня в 18:01
До конца сезона рекорд уйдет!
Igo0rek
Igo0rek ответил Евгений Макрушин
сегодня в 17:29
К сожалению для Вас этого недостаточно,чтоб навязать Ливерпулю борьбу за АПЛ....
Не в этом, так в следующем сезоне.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 17:02
это всё очень круто, но когда ты с такими денежными вливаниями ни разу не прочувствовал атмосферу финала лч, да и в полуфинале за 10 лет был всего раз - тут никакие местные рекорды не спасут
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:53
Это говорит о низкой конкуренции.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:47
Зенит вообще ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2019-м году....

МС,Арсеналу и Челси удачи и стремиться ,пусть не догнать ,но хотя бы приблизиться к уровню российского флагмана и гегемона...)))

Всех с Новым годом !!!!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Igo0rek
сегодня в 16:35
К сожалению для Вас этого недостаточно,чтоб навязать Ливерпулю борьбу за АПЛ....
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:30
Отличная статистика! Нужно продолжать в том же духе.
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