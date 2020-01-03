Мане забил 25 голов в домашних играх чемпионата с начала прошлого сезона

сегодня, 10:44

Нападающий «Ливерпуля» отметился забитым мячом в игре 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, в домашних встречах АПЛ с начала прошлого сезона сенегалец забил 25 голов. За этот промежуток времени в топ-5 лигах в домашних матчах забили больше только форвард «Барселоны» , на счету которого 29 мячей, и нападающий ПСЖ (27 голов).