Мане забил 25 голов в домашних играх чемпионата с начала прошлого сезона

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился забитым мячом в игре 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».
Таким образом, в домашних встречах АПЛ с начала прошлого сезона сенегалец забил 25 голов. За этот промежуток времени в топ-5 лигах в домашних матчах забили больше только форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 29 мячей, и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (27 голов).
25 - Sadio Mané has scored 25 Premier League goals at Anfield since the start of last season - across the top five European leagues, the only two players with more at a specific venue are Lionel Messi (29 at the Camp Nou) and Kylian Mbappé (27 at the Parc des Princes). Guardian. pic.twitter.com/VN89M6DCpd— OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020
вот только не говорите, что Месси забивал только клубам уровня Осасуны 29, а Мане только ворота ТОП клубов АПЛ. (Голы Брайтону и Шефилду) тоже учитываются.........
PS атак давно известно что Мане лучший в трио Ливера.
вот только не говорите, что Месси забивал только клубам уровня Осасуны 29, а Мане только ворота ТОП клубов АПЛ. (Голы Брайтону и Шефилду) тоже учитываются.........
PS атак давно известно что Мане лучший в трио Ливера.