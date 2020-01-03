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Мане забил 25 голов в домашних играх чемпионата с начала прошлого сезона

сегодня, 10:44

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился забитым мячом в игре 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, в домашних встречах АПЛ с начала прошлого сезона сенегалец забил 25 голов. За этот промежуток времени в топ-5 лигах в домашних матчах забили больше только форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 29 мячей, и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (27 голов).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:13
А Дзюба - лев !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:11
Очень домашний нап. А много с пенальти?
DXTK
DXTK
сегодня в 15:06
ЛеоМесси лучший!!!
вот только не говорите, что Месси забивал только клубам уровня Осасуны 29, а Мане только ворота ТОП клубов АПЛ. (Голы Брайтону и Шефилду) тоже учитываются.........

PS атак давно известно что Мане лучший в трио Ливера.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:05
Ташер
shlomo
shlomo
сегодня в 14:05
Молодца!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 13:50
Красава Садио Мане
cska plus
cska plus
сегодня в 13:37
Чем реже будут напоминать гнома тем здоровее будет футбол.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:35
Без комментариев
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:32
Крутыш
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:27
Хорошая, Здоровая конкренция...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:43
Молодец!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:17
Мане хорош
particular
particular
сегодня в 11:12
Настоящий нападающий! Не то, что некоторые..:))
beefs
beefs
сегодня в 11:08
интересное противостояние...
BCB
BCB
сегодня в 11:04
Мбаппе лучший
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