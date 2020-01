Мане забил 25 голов в домашних играх чемпионата с начала прошлого сезона

Нападающий «Ливерпуля» отметился забитым мячом в игре 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

Таким образом, в домашних встречах АПЛ с начала прошлого сезона сенегалец забил 25 голов. За этот промежуток времени в топ-5 лигах в домашних матчах забили больше только форвард «Барселоны» , на счету которого 29 мячей, и нападающий ПСЖ (27 голов).

25 - Sadio Mané has scored 25 Premier League goals at Anfield since the start of last season - across the top five European leagues, the only two players with more at a specific venue are Lionel Messi (29 at the Camp Nou) and Kylian Mbappé (27 at the Parc des Princes). Guardian. pic.twitter.com/VN89M6DCpd