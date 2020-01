Робертсон отдал 17 голевых передач с начала прошлого сезона АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ .

Счет открыл на 4-й минуте нападающий «красных» Мохаммед Салах, замкнув прострел защитника .

Таким образом, для шотландского футболиста этот голевой пас стал 17-м с начала прошлого сезона АПЛ . Только у одного игрока этот показатель лучше. Полузащитник «Ливерпуля» имеет за этот промежуток времени 20 ассистов.

