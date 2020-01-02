Месси vs Роналду. Итог главной дуэли десятилетия

сегодня, 12:25

Две тысячи десятые прошли, и новую декаду «Соккер.ру» открывает ответом на главный футбольный вопрос прошлой.

Лионель и Криштиану в новом десятилетии завершат карьеры футболистов. Месси уйдет в не футбольную тень – вряд ли будет главным тренером, а Роналду уедет жить в Нью-Йорк, где давно приобрел квартиру. Но станет летать в Лос-Анджелес, ведь там его футбольный агент Мендеш найдет продюсера, что сделает из Криштиану звезду киноэкрана.

А вот в 2010-х эти ребята переписали футбольную историю. И Месси, и Роналду впервые в жизни забили более 50 мячей за клубный сезон в 2011, так что голевые машины родились в «десятых». Нападающие добрались до сотен голов на отрезке в десять лет, и самое время подбить итог величайшей персональной битвы.

Кто такие Месси и Роналду? Снайперы – в первую очередь. Пускай пришли к голам с разных флангов, правого и левого, пускай Криштиану дольше раскачивался, ведь играл в АПЛ , где опека была жестче, чем в Ла Лиге, но даже величайшие бомбардиры 2010-х – Левандовски, Кавани, Суарес, Ибрагимович или Агуэро, отстали на световые годы по голам.

Минимум на целых 30 % (как Роберт от Криштиану), максимум – на 46 % (Серхио от его давнего друга Лионеля). За декаду в мировом футболе высокого уровня ни один снайпер, кроме этой парочки, не смог добраться до 400 гола. И у Месси, и у Роналду более 550 мячей в чужие ворота.

Также форварды ассистировали на уровне с Де Брюйне. Криштиану за десять лет отдал чуть меньше голевых передач, чем Кевин, но разница не критическая. А Месси опередил бельгийца! А ведь у Де Брюйне был сезон с 21 голевым пасом в Бундеслиге, и в АПЛ пасы отдает изумительно, сравниваем с мастером.

Впрочем, у Месси и Роналду есть прямая задача – забивать мячи в сетки ворот, и с ней они справились лучше всех в мире.

Результативность

Суммарно на двоих 1 133 гола за десять лет, причем на высочайшем уровне. Месси и Роналду собрали вдвоем только на клубном уровне за десятилетие больше, чем тройка следующих в списке элитных снайперов – Левандовски, Кавани и Суарес. Причем Лионель и Криштиану никогда чисто в центре годами не играли, а их конкуренты – нападающие штрафной.

Когда берем только количество голов, то Месси впереди – 579 против 554, разница в 25 мячей. Вот только аргентинец провел на 28 поединков больше. Для людей с такой результативностью это большая фора, поэтому правильнее считать с учетом средней результативности. И тогда получите забавный итог: если бы Роналду сыграл ровно столько матчей, как Месси, то по голам получили счет 580:579 в пользу португальца. При таком порядке чисел это ничья.

Голевые передачи

Роналду – форвард-эгоист. Количество ударов завязано на умении завязать игру на себе, что в «Реале», что в «Ювентусе», что в сборной Португалии, где со времен Паулеты одаренные тонкие центральные форварды водились редко. Но одновременно Криштиану в клубе и сборной часто играл на левом фланге, изначально – чистый вингер, поэтому его 148 ассистов – объяснимая феноменальность.

Как и 230 передач от Месси (136 - в Ла Лиге, главный ассистент декады в топ-5). Лионель впереди, но разница объяснима. Аргентинец давно играет и как хавбек. Кроме того, специфика «Барселоны» подразумевала, что коротким пасом Хави и Иньеста готовили Лионелю удобные атаки. И Суарес стал тем, кому Месси ассистировал сам, играя глубже. У аргентинца по 0.37 голевой передачи за игру, у Ронадлу – по 0.25. Оба прекрасны, пускай последний пас не был их самоцелью.

Результаты стараний

Нужно найти каких-то западных ботаников с морем времени, чтобы подсчитали один важный показатель. Сколько раз голы и ассисты Роналду с Месси принесли их сборным и клубам победы или ничьи? Но пока нет возможности отбросить «проходные» удары и передачи, правильно смотреть на трофейный итог противостояния. И здесь подсчет куда проще.

Роналду победил в Лиге чемпионов 4 раза за десять лет, Месси – 2, но в чемпионате Испании счет 2:7 уже в пользу аргентинца. У Лионеля больше побед в различных суперкубках и кубках – 12:5. Впрочем, нельзя приписывать одному Месси все победы Гвардиолы и великого состава «Барселоны». Та же история – с победами Роналду в «Реале». В сборной счет 0:2 в пользу португальца, но сумма за Месси - 23:19. Что ж, оба дико титулованные.

Мнение читателей. Кто все-таки круче?

Суммировав различные важные для форвардов показатели, подсчитав трофеи, отдельно упомянув самые престижные, добавив выступления в сборных или голевые передачи, можно сделать вывод по дуэли Месси и Роналду именно за последнюю декаду. У Лионеля есть перевес по показателям, но Криштиану выдержал гонку.

Оба стреляли одинаково метко и быстро, если говорим именно о голах – том, что у них получается лучше всех. В переводе на старорежимную дворянскую дуэль это значит, что обе пули попали в сердца. Результативная ничья на дуэли подразумевает, что гордые участники погибли? В принципе, дуэль вправду потеряла прежний смысл – завершена.

Месси и Роналду точно не враги, а вдобавок не смогут играть лучше, чем раньше. Но прелесть ностальгического итога перестрелки – вы все это видели своими глазами. Обычно события такого масштаба – два парня одновременно на самом высоком уровне за десять лет создали 1 511 голов пасами и ударами, оценивают по достоинству, когда погоня подходит к концу.

Лионель и Криштиану до сих пор – боссы футбола, но прошлое десятилетие не позволяет назвать однозначного победителя. Месси вроде как круче, но и «Барселона» в этом деле помогла. Роналду вроде как эгоист, а сборную свою тащил всегда и два трофея с ней взял, тогда как аргентинец в отрыве от клуба часто проигрывал.

Они очень разные – это очевидно сразу, но на самом деле им нечего делить, кроме побед в очных матчах их клубов или сборных. Логично просто наслаждаться тем, что именно вам попалось в жизни десятилетие, когда конкуренция подстегнула двух великих на такой царский марафон с полуторатысячами голами, некоторые из которых - величайшие.

Когда средняя результативность Месси равна 0.943 гола за игру, а Роналду – 0.945, то это ничья, о какой победе одного человека речь? Коварная футбольная корона десятилетия, за которую форварды дрались на дуэли, как подобает красивой женщине с двумя достойными ухажерами, вытащила пули из дуэльных пистолетов. Вот такой сюжетный поворот в самом конце.

Лионель и Криштиану целились прямо в сердца друг другу - меткие, и руки не дрожали, но ирония судьбы не дала им погибнуть, оставила в истории футбола. Разница 0.002 гола за игру - нарочно не добьешься такого равенства. Два человека десять лет держали результативность на уровне почти по голу за матч – монстры. Прекрасная развязка, хэппи-энд. Не может быть побежденного после стольких покоренных вершин, есть два победителя.