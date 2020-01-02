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Месси vs Роналду. Итог главной дуэли десятилетия

сегодня, 12:25

Две тысячи десятые прошли, и новую декаду «Соккер.ру» открывает ответом на главный футбольный вопрос прошлой.   

Лионель и Криштиану в новом десятилетии завершат карьеры футболистов. Месси уйдет в не футбольную тень – вряд ли будет главным тренером, а Роналду уедет жить в Нью-Йорк, где давно приобрел квартиру. Но станет летать в Лос-Анджелес, ведь там его футбольный агент Мендеш найдет продюсера, что сделает из Криштиану звезду киноэкрана.  

А вот в 2010-х эти ребята переписали футбольную историю. И Месси, и Роналду впервые в жизни забили более 50 мячей за клубный сезон в 2011, так что голевые машины родились в «десятых». Нападающие добрались до сотен голов на отрезке в десять лет, и самое время подбить итог величайшей персональной битвы. 

Кто такие Месси и Роналду? Снайперы – в первую очередь. Пускай пришли к голам с разных флангов, правого и левого, пускай Криштиану дольше раскачивался, ведь играл в АПЛ, где опека была жестче, чем в Ла Лиге, но даже величайшие бомбардиры 2010-х – Левандовски, Кавани, Суарес, Ибрагимович или Агуэро, отстали на световые годы по голам. 

Минимум на целых 30 % (как Роберт от Криштиану), максимум – на 46 % (Серхио от его давнего друга Лионеля). За декаду в мировом футболе высокого уровня ни один снайпер, кроме этой парочки, не смог добраться до 400 гола. И у Месси, и у Роналду более 550 мячей в чужие ворота.  

Также форварды ассистировали на уровне с Де Брюйне. Криштиану за десять лет отдал чуть меньше голевых передач, чем Кевин, но разница не критическая. А Месси опередил бельгийца! А ведь у Де Брюйне был сезон с 21 голевым пасом в Бундеслиге, и в АПЛ пасы отдает изумительно, сравниваем с мастером.  

Впрочем, у Месси и Роналду есть прямая задача – забивать мячи в сетки ворот, и с ней они справились лучше всех в мире.  

Результативность 

Суммарно на двоих 1 133 гола за десять лет, причем на высочайшем уровне. Месси и Роналду собрали вдвоем только на клубном уровне за десятилетие больше, чем тройка следующих в списке элитных снайперов – Левандовски, Кавани и Суарес. Причем Лионель и Криштиану никогда чисто в центре годами не играли, а их конкуренты – нападающие штрафной.  

Когда берем только количество голов, то Месси впереди – 579 против 554, разница в 25 мячей. Вот только аргентинец провел на 28 поединков больше. Для людей с такой результативностью это большая фора, поэтому правильнее считать с учетом средней результативности. И тогда получите забавный итог: если бы Роналду сыграл ровно столько матчей, как Месси, то по голам получили счет 580:579 в пользу португальца. При таком порядке чисел это ничья.  

Голевые передачи 

Роналду – форвард-эгоист. Количество ударов завязано на умении завязать игру на себе, что в «Реале», что в «Ювентусе», что в сборной Португалии, где со времен Паулеты одаренные тонкие центральные форварды водились редко. Но одновременно Криштиану в клубе и сборной часто играл на левом фланге, изначально – чистый вингер, поэтому его 148 ассистов – объяснимая феноменальность.  

Как и 230 передач от Месси (136 - в Ла Лиге, главный ассистент декады в топ-5). Лионель впереди, но разница объяснима. Аргентинец давно играет и как хавбек. Кроме того, специфика «Барселоны» подразумевала, что коротким пасом Хави и Иньеста готовили Лионелю удобные атаки. И Суарес стал тем, кому Месси ассистировал сам, играя глубже. У аргентинца по 0.37 голевой передачи за игру, у Ронадлу – по 0.25. Оба прекрасны, пускай последний пас не был их самоцелью.  

Результаты стараний 

Нужно найти каких-то западных ботаников с морем времени, чтобы подсчитали один важный показатель. Сколько раз голы и ассисты Роналду с Месси принесли их сборным и клубам победы или ничьи? Но пока нет возможности отбросить «проходные» удары и передачи, правильно смотреть на трофейный итог противостояния. И здесь подсчет куда проще.  

Роналду победил в Лиге чемпионов 4 раза за десять лет, Месси – 2, но в чемпионате Испании счет 2:7 уже в пользу аргентинца. У Лионеля больше побед в различных суперкубках и кубках – 12:5. Впрочем, нельзя приписывать одному Месси все победы Гвардиолы и великого состава «Барселоны». Та же история – с победами Роналду в «Реале». В сборной счет 0:2 в пользу португальца, но сумма за Месси - 23:19. Что ж, оба дико титулованные.  

Мнение читателей. Кто все-таки круче? 

Суммировав различные важные для форвардов показатели, подсчитав трофеи, отдельно упомянув самые престижные, добавив выступления в сборных или голевые передачи, можно сделать вывод по дуэли Месси и Роналду именно за последнюю декаду. У Лионеля есть перевес по показателям, но Криштиану выдержал гонку.

Оба стреляли одинаково метко и быстро, если говорим именно о голах – том, что у них получается лучше всех. В переводе на старорежимную дворянскую дуэль это значит, что обе пули попали в сердца. Результативная ничья на дуэли подразумевает, что гордые участники погибли? В принципе, дуэль вправду потеряла прежний смысл – завершена. 

Месси и Роналду точно не враги, а вдобавок не смогут играть лучше, чем раньше. Но прелесть ностальгического итога перестрелки – вы все это видели своими глазами. Обычно события такого масштаба – два парня одновременно на самом высоком уровне за десять лет создали 1 511 голов пасами и ударами, оценивают по достоинству, когда погоня подходит к концу.  

Лионель и Криштиану до сих пор – боссы футбола, но прошлое десятилетие не позволяет назвать однозначного победителя. Месси вроде как круче, но и «Барселона» в этом деле помогла. Роналду вроде как эгоист, а сборную свою тащил всегда и два трофея с ней взял, тогда как аргентинец в отрыве от клуба часто проигрывал.

Они очень разные – это очевидно сразу, но на самом деле им нечего делить, кроме побед в очных матчах их клубов или сборных. Логично просто наслаждаться тем, что именно вам попалось в жизни десятилетие, когда конкуренция подстегнула двух великих на такой царский марафон с полуторатысячами голами, некоторые из которых - величайшие.  

Когда средняя результативность Месси равна 0.943 гола за игру, а Роналду – 0.945, то это ничья, о какой победе одного человека речь? Коварная футбольная корона десятилетия, за которую форварды дрались на дуэли, как подобает красивой женщине с двумя достойными ухажерами, вытащила пули из дуэльных пистолетов. Вот такой сюжетный поворот в самом конце.  

Лионель и Криштиану целились прямо в сердца друг другу - меткие, и руки не дрожали, но ирония судьбы не дала им погибнуть, оставила в истории футбола. Разница 0.002 гола за игру - нарочно не добьешься такого равенства. Два человека десять лет держали результативность на уровне почти по голу за матч – монстры. Прекрасная развязка, хэппи-энд. Не может быть побежденного после стольких покоренных вершин, есть два победителя. 

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:39
Почему то все уверены что десятые годы начались в 2010 году но это не так,ведь любой десяток тоесть отсчёт до 10 начинается с цифры 1
А это значит что 21 век начался с 2001 года,а десятые начались с 2011 года!
Мы своё летоисчисление ведём от Рождества Христова,всё таки и что оо я нигде не слышал что Иисус родился в нулевом году
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил neomessi
сегодня в 18:59
Неймар был лучшим чем роналду. Но сейчас Неймар не тот игрок который пару сезонов назад играл в Барсе.
Неймар просто не серьезный человек,а так ему легко стать лучшим в мире,если избавиться от лени.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 17:41
"Один неудачник - второй с титулом ЧЕ 2016"- во что тут пустословить...- Сказал Ле Кавалье (канадец)
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:36
Блин, да как так то? Я выбрал Роналду, даже не потому что его считаю круче, а просто результат узнать, оказалось у меня 100-й голос и я сделал ничью 50/50....
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
сегодня в 17:22
Оба Топы, да что там - ТОПИЩА!!!!!!! с Большой буквы.... Гдето в сторонке тихо плакал один неймаров...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:20
Неймар лучше,чем Роналду по всем статьям,не стоит их сравнивать. Роналду,как лучшие игроки Европы,как Стоичков,Блохин,Беланов,а Платини,ван Бастен более талантливы,чем Роналду.
Чёёё????Нэймар лучше КриРо??? ты прикалываешься? Нонеиммарову в лучшем случае быть болл-боем и подавать мячики для Рона или Месси
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:40
"Две тысячи десятые прошли"

Очень надоедает повсюду видеть эту фразу. Неужели так трудно понять, что 10-е - это 10 лет, включая последний год десятилетия - 2020-й. Новое десятилетие начнется через год - в 2021-м. Так что десятые не прошли, а продолжаются.
neomessi
neomessi ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:28
Неймар был лучшим чем роналду. Но сейчас Неймар не тот игрок который пару сезонов назад играл в Барсе.
lesnichok
lesnichok ответил Gelious
сегодня в 16:03
Согласен с автором. Карьера у обоих такая, что и принижать кого-то не хочется. И обоим уже пора на покой
На покой, говорите... Эгоист, как бы мы их не сравнивали, никогда не согласится с цифрами 6 ЗМ и 6 ЗБ.... В этом его беда и поражение... Этого ему никогда не понять.. Поэтому, он проиграл....
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 15:52
Вечное стремление сравнить аквариумную рыбку с Акулой !!!!!
Слушайте , Роналду поставил такую наижирнейщую точку в споре ,- кто лучше, что в этом могут сомневаться разве что его хейтеры и мессиглоры , которым .... в глаза , что Божья роса !!!
Можете Месси подарить ещё и все оставшиеся ЗМ, цена которым, после церемонии 2018 года, грош ! Он никогда не был и не станет ровней португальцу , от слова СОВСЕМ !!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:41
Роналду особенный,так как сам лично признался,что он богатый гомосексуалист,он в этом передовик то есть задневик.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил neomessi
сегодня в 15:39
Боже......Роналду великий голеадор. Но в плане игры Лео намного впереди его. У Лео нету то чего есть у Роналду, прыжок, игра головой. А Роналду нету то что есть у Лео, видения игры и читать ситуацию. Тут даже дело не в голах , кто сколько и как наколотил. Сейчас тот же Дибала запросто может закрыть позицию Рона в Юве. Рон может быть и есть победителем по жизни, крутой игрок, бомбардир, миллионер, толерантный человек, успешный актер(в будущем), замечательный папа. Но Лео совсем другой игрок, нельзя их сравнивать, только дураки это делают и делают те которые нихрена не понимают. Рон по своему крутой игрок, у него свой стиль. Но не достигнет уровня Лео, так как Лео родился таким уникальным. Мир больше не увидеть таких как Пеле, Марадона, Йохан, Лео. А такие как Роналду они еще будут. Тот же Неймар образца 2015/16г, был почти как Роналду, может местами даже круче роналду. Шиша, НГу, еще парочка персофаны да простите меня))) С новым годом.
Неймар лучше,чем Роналду по всем статьям,не стоит их сравнивать.
Роналду,как лучшие игроки Европы,как Стоичков,Блохин,Беланов,а Платини,ван Бастен более талантливы,чем Роналду.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:17
Это была славная битва ) было интересно.
neomessi
neomessi
сегодня в 15:17
Боже......Роналду великий голеадор. Но в плане игры Лео намного впереди его.
У Лео нету то чего есть у Роналду, прыжок, игра головой.
А Роналду нету то что есть у Лео, видения игры и читать ситуацию.
Тут даже дело не в голах , кто сколько и как наколотил.
Сейчас тот же Дибала запросто может закрыть позицию Рона в Юве.
Рон может быть и есть победителем по жизни, крутой игрок, бомбардир, миллионер, толерантный человек, успешный актер(в будущем), замечательный папа. Но Лео совсем другой игрок, нельзя их сравнивать, только дураки это делают и делают те которые нихрена не понимают.
Рон по своему крутой игрок, у него свой стиль. Но не достигнет уровня Лео, так как Лео родился таким уникальным. Мир больше не увидеть таких как Пеле, Марадона, Йохан, Лео.
А такие как Роналду они еще будут. Тот же Неймар образца 2015/16г, был почти как Роналду, может местами даже круче роналду.
Шиша, НГу, еще парочка персофаны да простите меня)))
С новым годом.
С детства за детство
С детства за детство ответил Евгений Сибель
сегодня в 15:09
Десятилетие заканчивается через год
На линейке интервал от ноля до единицы входит в следующую десятку или в предыдущую? Сейчас идёт интервал от 2020 до 2021 года. Немного подумать - и ответ придёт сам собой.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 15:07
Месси значительно больше одарён природой, чем Роналду. Его игру смотреть намного приятнее, чем игру португальца. Голы голами, но португалец не создаёт ни сам для себя моменты, ни для партнёров. Месси же делает и то и другое. А ещё штрафные бьёт так, ка никогда не били ни Дель Пьеро, ни Бекхэм.
Мне лично, на португальца на поле смотреть противно. Он весь пропитан самомнением полного превосходства над всеми другими людьми планеты и как бы он не тренировался ради своих целей - завышенную самооценку никуда от этого не убрать. Месси тоже бывает капризным, не без этого, но это гений, игру которого смотреть одно удовольствие.
В принципе, их сравнивают только поклонники португальца, для любого истинного ценителя футбола вопрос кто лучше не стоит - инопланетный Месси не досягаем для земного португальца.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 14:32
Десятилетие заканчивается через год
Forever77
Forever77
сегодня в 14:31
Я очень рад тому, что мне посчастливилось увидеть дуэль этих двух гигантов футбола. Это было эпично. Огромное спасибо им за это.
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 14:18
Согласен с автором, победителя нет. Оба хороши, каждый по своему.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Vladimir808
сегодня в 14:00
Монстры!!!!!
Лучше МОНСТР Месси.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:59
Никак не могу сравнивать Месси с Роналду,для меня лично Роналду в сравнении с Месси ДЕРЕВЯННЫЙ,просто научился выбрать позиции у ворот и точно сильно бить а в остальном он во всех компонентах игры сильно уступает Месси.
Сравнивать с Месси можно Азара,Неймара,так как и у них талант от Бога.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:58
Монстры!!!!!
Drakulа
Drakulа
сегодня в 13:49
Роналду опережает месси благодаря трофеям за разные клубы,5 лч с двумя клубами,и двумя трофеями со сборной!
max74
max74
сегодня в 13:33
Месси
faneng
faneng
сегодня в 13:25
Прежде всего, 2010-е годы еще не прошли!!! Новое десятилетие начнется 1 января 2021 года!!!!
А по тема статьи: думаю, Месси оказался лучше Роналду, но Роналду сам отдал ему корону из-за своей жадности (ушел из Реала, т.к. хотел больше зарплату) и глупости (не хочет исполнять штрафные не наклболом, а нормально, по-человечески, закручивать мяч).
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 13:25
Роналду побеждает в дуэли, у него помимо клубных трефеев, в сборной есть трофей, Месси игрок одной команды
Drakulа
Drakulа
сегодня в 13:22
    Drakulа
    Drakulа
    сегодня в 13:21
    Такой дуэли долго не будет!
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 12:48
    Согласен с автором. Карьера у обоих такая, что и принижать кого-то не хочется. И обоим уже пора на покой
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 12:40
    Багров отправил на пенсию величайших футболистоа планеты, а заодно придумал им будущее. Но персофаны всё равно не примирятся. Так что это написано напрасно.
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