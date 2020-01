Салах забивает 10+ мячей в чемпионатах 5 сезонов подряд

Форвард «Ливерпуля» забил мяч в ворота «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ .

Этот гол стал для египетского нападающего десятым в нынешнем сезоне АПЛ .

Таким образом, уже 5 сезонов подряд Салах забивает минимум 10 мячей. Последние три сезона в составе «Ливерпуля», а до этого два в стане «Роме».

Mohamed Salah has now scored 10+ goals in each of his last five league seasons:



🇮🇹 2015/16: 14 goals

🇮🇹 2016/17: 15 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2017/18: 32 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2018/19: 22 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2019/20: 10 goals*



One season after another. pic.twitter.com/6r9dUNyRSs