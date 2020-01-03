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Линекер: «Хендерсон - самый недооцененный футболист в истории АПЛ»

сегодня, 13:27

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался об игре полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона:

Думаю, Хендерсон является самым недооцененным футболистом в истории АПЛ.

Ранее Хендерсона похвалил бывший нападающий «красных» Джон Олдридж.

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Все комментарии
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 14:55
Хэндо прибавил вместетс командой. Теперь он полностью достоин капитанства в Ливерпуле.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 14:21
Он стал полезным игроком после того как перестал делать попытки повторять действия Стивена, первые три сезона постоянно пытался бить по воротам издали не понимая что прицел у него сбит, по 4/6 попыток в некоторых матчах и ни одного попадания даже в створ, очень много атак из-за этого захлебывались, может быть это были установки тренеров, может его личное желание забивать голы, но более полезным стал когда в футбольном плане по взрослел и начал работать на команду.
Сейчас безусловно неотъемлемая составляющая успехов клуба, удачи ему хочется пожелать,
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 14:10
Возможно это так!
cska plus
cska plus
сегодня в 13:38
Середняк.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:35
Хэндо много отдает команде, поробой даже больше чем имеет. Бывает очень полезен.
+атмосфера, дружелюбность, желание помочь молодым и новеньким и много всего делается им. Однозначно отличный игрок.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:29
Вчера Хендо выдал хороший матч
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