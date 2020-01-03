Линекер: «Хендерсон - самый недооцененный футболист в истории АПЛ»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался об игре полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона:
Думаю, Хендерсон является самым недооцененным футболистом в истории АПЛ.
Ранее Хендерсона похвалил бывший нападающий «красных» Джон Олдридж.
Сейчас безусловно неотъемлемая составляющая успехов клуба, удачи ему хочется пожелать,
Сейчас безусловно неотъемлемая составляющая успехов клуба, удачи ему хочется пожелать,
+атмосфера, дружелюбность, желание помочь молодым и новеньким и много всего делается им. Однозначно отличный игрок.
+атмосфера, дружелюбность, желание помочь молодым и новеньким и много всего делается им. Однозначно отличный игрок.