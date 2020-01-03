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Клопп: «Целью была победа в игре, а не продление беспроигрышной серии»

сегодня, 11:14
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе в матче 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»:

Очевидно, что хорошо не проигрывать в течение года. Однако сегодня нашей целью была победа в игре, а не продление серии.

Мы контролировали матч с «Шеффилд Юнайтед».

Мы играли между их линиями, проводили контратаки. В общем, выполнили все то, что хотели. Ребята играли сегодня потрясающе.

Счастлив и горжусь парнями. Нам не следует принимать такие вещи как должное.

Мы контролировали «Шеффилд Юнайтед» невероятным образом. Хорошо владели мячом, причем одновременно и спокойно, и оживленно. Забили выдающиеся голы.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:21
игра была действительно сбалансированной, очень уверенно.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:55
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