Клопп: «Целью была победа в игре, а не продление беспроигрышной серии»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о победе в матче 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»:

Очевидно, что хорошо не проигрывать в течение года. Однако сегодня нашей целью была победа в игре, а не продление серии.

Мы контролировали матч с «Шеффилд Юнайтед».

Мы играли между их линиями, проводили контратаки. В общем, выполнили все то, что хотели. Ребята играли сегодня потрясающе.

Счастлив и горжусь парнями. Нам не следует принимать такие вещи как должное.

Мы контролировали «Шеффилд Юнайтед» невероятным образом. Хорошо владели мячом, причем одновременно и спокойно, и оживленно. Забили выдающиеся голы.