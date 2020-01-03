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Александер-Арнольд: «„Ливерпулю“ необходимо сохранять концентрацию»

сегодня, 12:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о победе над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ:

Хочется играть и играть, когда находишься в хорошей форме. Мы довольны тем, как у нас идут дела. Несмотря на то, что мы набрали много очков, у нас впереди еще много игр. В выходные ждем матч Кубка Англии с «Эвертоном». 

Мы до сих пор непобедимы. Однако прошла всего лишь половина сезона. Идти без поражений в чемпионате намного сложнее, чем считают люди. В прошлом году мы проиграли один раз и именно это поражение лишило нас титула. Необходимо сохранять концентрацию в каждом матче.

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cska plus
cska plus
сегодня в 14:49
Ливерпулю уже ничего не помешает стать чемпионом.
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