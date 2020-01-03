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Гиггз: «Погба не показывает свой талант в МЮ регулярно»

сегодня, 10:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба:

Сульшер вынужден всегда отвечать на вопросы о Погба, поэтому мне жаль его. МЮ сейчас неплохо играет и без него. Ранее Поль хорошо сыграл в нескольких встречах, но сейчас он разочаровывает.

Погба - талант. Однако он не показывает свой талант регулярно.

Сульшера раздражают постоянные вопросы о Поле. Ведь Погба то уходит, то травмируется, то еще где-нибудь находится.

Ранее стало известно, что «Ювентус» хочет вернуть Погба.

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