Гиггз: «Погба не показывает свой талант в МЮ регулярно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба:
Сульшер вынужден всегда отвечать на вопросы о Погба, поэтому мне жаль его. МЮ сейчас неплохо играет и без него. Ранее Поль хорошо сыграл в нескольких встречах, но сейчас он разочаровывает.
Погба - талант. Однако он не показывает свой талант регулярно.
Сульшера раздражают постоянные вопросы о Поле. Ведь Погба то уходит, то травмируется, то еще где-нибудь находится.
Ранее стало известно, что «Ювентус» хочет вернуть Погба.