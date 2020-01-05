ГлавнаяНовости

Облак: «Хотим добиваться результата увереннее, но иногда это не получается»

сегодня, 00:04
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу в матче 19-го тура испанской Примеры над «Леванте». На последних минутах «лягушки» могли сравнять счет, но вратарь «матрасников» сделал сумасшедший сейв.

Мы провели вполне неплохой матч, но не удалось оформить третий гол. Все могло измениться, но, к счастью, мы не пропустили от «Леванте» в конце матча.

Конечно, мы хотим добиваться результата увереннее, но иногда это не получается. Смог вытащить тот мяч чисто рефлекторно, и, к счастью, у меня это получилось.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симеоне: «Облак спас „Атлетико“, но мы должны были спасти себя ещё раньше»
Сегодня, 00:22 Комментарии0
«Манчестер Сити» пригласил игроков «Порт Вейла» в раздевалку после матча
Сегодня, 00:12 ФотоКомментарии1
Роджерс: «„Лестеру“ нужно повышать качество игры»
Вчера, 23:47 Комментарии0
Гвардиола: «К матчам в Кубке Англии относимся серьёзно»
Вчера, 23:39 Комментарии0
Сульшер: «Переигровка с „Вулверхэмптоном“ лучше, чем вылет»
Вчера, 23:33 Комментарии3
Индзаги: «Я предупредил игроков, что все остальные команды наращивают темп»
Вчера, 18:29 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100