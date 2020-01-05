Облак: «Хотим добиваться результата увереннее, но иногда это не получается»

Голкипер мадридского «Атлетико» прокомментировал победу в матче 19-го тура испанской Примеры над «Леванте». На последних минутах «лягушки» могли сравнять счет, но вратарь «матрасников» сделал сумасшедший сейв.

Мы провели вполне неплохой матч, но не удалось оформить третий гол. Все могло измениться, но, к счастью, мы не пропустили от «Леванте» в конце матча.

Конечно, мы хотим добиваться результата увереннее, но иногда это не получается. Смог вытащить тот мяч чисто рефлекторно, и, к счастью, у меня это получилось.