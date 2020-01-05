ГлавнаяНовости

Дешам: «Жиру необходимо найти новый клуб»

сегодня, 18:37

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал положение в «Челси» форварда Оливье Жиру:

Ему необходимо найти себе новый клуб. Это будет хорошим решением как для него самого, так и для сборной.

Общался с ним во время последнего сбора национальной команды. Он знает, что лучше для него.

Жиру недоволен малым количеством игровой практики. Это не его вина. Нужно, чтобы он пришел в хорошую форму. Жиру знает про это. Он сам решит, где продолжать карьеру.

Ранее СМИ сообщили, что в приобретении Жиру заинтересован «Ньюкасл». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарри: «Кулушевски - очень интересный перспективный футболист»
Сегодня, 19:37 Комментарии0
Артета: «„Арсенал“ ищет игроков, которые смогут усилить команду»
Сегодня, 19:16 ВидеоКомментарии5
Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»
Сегодня, 18:32 Комментарии4
Михайлович: «„Ювентус“ сильнее „Интера“, несмотря на усилия Конте»
Сегодня, 18:29 Комментарии3
Пиоли: «В „Милане“ не относятся к Ибрагимовичу как к спасителю»
Сегодня, 18:14 Комментарии0
Эшпириту Санту: «Вместо переигровок в Кубке Англии нужна серия пенальти»
Сегодня, 17:43 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:04
Там не то что малое количество - его нет вообще, даже на кубок не играет.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 20:01
Добро пожаловать в Лигу 1
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:58
жиру пора уходить))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100