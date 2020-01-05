Дешам: «Жиру необходимо найти новый клуб»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал положение в «Челси» форварда :

Ему необходимо найти себе новый клуб. Это будет хорошим решением как для него самого, так и для сборной.

Общался с ним во время последнего сбора национальной команды. Он знает, что лучше для него.

Жиру недоволен малым количеством игровой практики. Это не его вина. Нужно, чтобы он пришел в хорошую форму. Жиру знает про это. Он сам решит, где продолжать карьеру.