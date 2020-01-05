Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич поделился мнением о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Сможем ли попасть в Лигу чемпионов? Конечно, у нас отличный состав, и я считаю, что мы показываем очень хороший футбол.
В футболе все возможно. И я считаю, что шансов попасть туда у нас много, очень много.
После 19 туров «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в активе 34 очка. С 11 по 25 января команда проведет сбор в ОАЭ.
При всей симпатии к "Ростову" ...."московские" правдами и неправдами...всеми 264-мя способами постараются поделить меж собой оставшиеся полторы путёвки в ЛЧ...
Удачи Ростову.!!!!
да и Краснодару...
При всей симпатии к "Ростову" ...."московские" правдами и неправдами...всеми 264-мя способами постараются поделить меж собой оставшиеся полторы путёвки в ЛЧ...
Удачи Ростову.!!!!
да и Краснодару...
Главное, что бы с молотка не ушёл.
Главное, что бы с молотка не ушёл.
но есть еще третья сила-судейские войска (Казарцевы,Безбородовы и прочие простоличные свистуны)
но есть еще третья сила-судейские войска (Казарцевы,Безбородовы и прочие простоличные свистуны)