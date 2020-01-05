Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»

Защитник «Ростова» поделился мнением о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Сможем ли попасть в Лигу чемпионов? Конечно, у нас отличный состав, и я считаю, что мы показываем очень хороший футбол.

В футболе все возможно. И я считаю, что шансов попасть туда у нас много, очень много.