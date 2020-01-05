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Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»

сегодня, 18:32

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич поделился мнением о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Сможем ли попасть в Лигу чемпионов? Конечно, у нас отличный состав, и я считаю, что мы показываем очень хороший футбол.

В футболе все возможно. И я считаю, что шансов попасть туда у нас много, очень много.

После 19 туров «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в активе 34 очка. С 11 по 25 января команда проведет сбор в ОАЭ.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:59
В 21 год всё по наивности кажется таким светлым и простым.......)))

При всей симпатии к "Ростову" ...."московские" правдами и неправдами...всеми 264-мя способами постараются поделить меж собой оставшиеся полторы путёвки в ЛЧ...

Удачи Ростову.!!!!
да и Краснодару...
cska plus
cska plus
сегодня в 18:57
Надо финансовые проблемы решить.
МапС
МапС
сегодня в 18:56
Удачи Ростову!
Главное, что бы с молотка не ушёл.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:52
если внезапно основные не очутятся в Зенитах-Спартаках за бесценок,то пободаться можно,
но есть еще третья сила-судейские войска (Казарцевы,Безбородовы и прочие простоличные свистуны)
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