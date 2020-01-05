Пиоли: «В „Милане“ не относятся к Ибрагимовичу как к спасителю»

Главный тренер «Милана» порассуждал о значимости нападающего для команды.

Пришло время изменить ход событий в этом сезоне. У нас есть 21 игра, чтобы изменить ситуацию, и мы должны начать завтра (матч с «Сампдорией» - прим.).

Златан приехал в хорошей форме и с правильным отношением к работе с командой. Он очень любопытен, сосредоточен, знакомится со всеми и устраивается поудобнее. Это займет немного времени, но сейчас у нас нет времени на разговоры, нам нужно действовать. Ибра не такой игрок, как любой другой, поэтому его присутствие изменило динамику и атмосферу вокруг клуба. Сегодня он был последним игроком «Милана», покинувшим раздевалку. Он прибыл с энтузиазмом и решимостью, он становится лучше с каждым днем тренировок, и если он пришел к нам, это означает, что он может играть.

Я не думаю, что мы относимся к Ибре как к спасителю, который пришел, чтобы спасти нас, но он является дополнительной ценностью для работы, которую мы делаем. Он чемпион, но не будет выигрывать матчи сам по себе, и вся команда должна работать намного лучше.

Я ожидаю, что команда покажет большую решимость, чтобы компенсировать поражение от «Аталанты» (0:5 - прим.), но давайте также отметим, что это было единственное действительно негативное выступление с тех пор, как я попал сюда. Оно остается открытой раной, но мы можем начать лечить ее завтра.

У нас есть четкие представления о том, что делать в январское трансферное окно. Мы ищем защитника и игроков на другие позиции, которые могут улучшить состав.